“La pace si costruisce insieme”: l’appello del Papa per l’Ucraina e la dignità umana

Città del Vaticano – “La pace si costruisce insieme”. Con queste parole, Papa Leone XIV ha lanciato un nuovo accorato appello alla comunità internazionale, nel corso dell’incontro annuale con il corpo diplomatico accreditato presso la Santa Sede. Un discorso denso di richiami alla responsabilità, alla verità e alla centralità della famiglia, come cardine per costruire una società armonica e pacificata.

Tre i pilastri su cui si è articolato il messaggio del Pontefice: l’impegno concreto per la pace – con un esplicito riferimento al conflitto in Ucraina – la difesa della famiglia fondata sull’unione stabile tra uomo e donna, e l’uso responsabile del linguaggio come strumento per promuovere verità e riconciliazione.

Il Papa ha denunciato con forza le profonde diseguaglianze che segnano il nostro tempo, solchi che si allargano tra continenti e nazioni, ma anche all’interno delle stesse società, tra opulenza e povertà estrema. “È compito di chi ha responsabilità di governo – ha detto – adoperarsi per costruire comunità civili coese e pacificate”. Un processo che, secondo Leone XIV, deve partire dalla cellula fondamentale: la famiglia.

“La famiglia è società piccola ma vera – ha affermato – ed è anteriore a ogni altra forma di convivenza civile. Investire su di essa significa porre le basi per un futuro più giusto e stabile”.

Il Pontefice ha poi rivolto un pensiero particolare alle persone più fragili: dai nascituri agli anziani, dai malati ai disoccupati, dai cittadini agli immigrati. Proprio su questi ultimi, Leone XIV ha offerto un toccante richiamo autobiografico: “La mia stessa storia è quella di un cittadino discendente di immigrati, a sua volta immigrato. Ciascuno di noi può trovarsi in condizioni diverse nel corso della vita, ma la dignità rimane sempre la stessa: quella di creatura voluta e amata da Dio”.

Infine, un monito sul linguaggio e sul suo potere di creare o distruggere: “Costruire la pace significa anche avere il coraggio della verità, che passa attraverso le parole che scegliamo di usare, ogni giorno”.

Il discorso di Papa Leone XIV si inserisce in un contesto internazionale segnato da tensioni, guerre e crisi sociali. Il suo appello resta chiaro: la pace non è un’utopia, ma un cammino possibile – da percorrere insieme, nella verità, nella giustizia e nel rispetto della dignità umana.