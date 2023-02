La Nuova Sant’Angelo si impone nettamente contro la Vis Sora

Ennesima sconfitta casalinga per la Vis Sora che cede con il punteggio tennistico di 6-3 alla Nuova Sant’Angelo.

Gara dominata dalla formazione di mister Aramini e decisa nella prima frazione di gioco che termina con il punteggio di 4-0 in favore degli ospiti; nella ripresa i sorani cercano di tirar fuori l’orgoglio e riescono a segnare per ben 3 volte complice anche la girandola di cambi dei cassinati. Pronti via ed i bianconeri passano in svantaggio: al 2° infatti, un bel passaggio filtrante coglie impreparata la linea difensiva locale con Valente che sigla l’1-0. I bianconeri rispondono al 15° con un cross di D’Ambrosio, sul quale si avventa Parisi ma il suo colpo di testa a botta sicura è fermato solamente dal palo. Al 24° il raddoppio degli ospiti: ancora la difesa sorana viene colta impreparata in contropiede, è Secondino per il Sant’Angelo a firmare il 2-0. La terza e la quarta marcatura arrivano intorno al minuto 40, la retroguardia sorana ancora una volta subisce la velocità ospite e Secondino firma la sua tripletta personale.

Nella ripresa passano 30 secondi ed il Sant’Angelo sigla la quinta rete di giornata con Di Terlizzi. La girandola di cambi di entrambi i tecnici aiuta la Vis Sora che ne approfitta al 60° con il 5-1 di Cancelli sugli sviluppi di calcio d’angolo battuto da Giovannone. Al 67° una splendida punizione dal limite di Ferri porta il punteggio sul 5-2 ed allo scoccare del novantesimo arriva addirittura il 5-3 timbrato Raponi. In pieno recupero Di Terlizzi trasforma il penalty spiazzando Rea per il definitivo 6-3.

Nell’ultima giornata del girone di andata (domenica 12 febbraio ore 15) la Vis Sora affronterà in trasferta la vicecapolista Vallemaio, formazione tra le favorite alla vittoria finale che certamente reciterà un ruolo da protagonista nel campionato.

VIS SORA – NUOVA SANT’ANGELO 3-6

(Cancelli, Ferri, Raponi)

Vis Sora: Rea; D’Ambrosio; Cancelli; Marchione; Abbate (63° Fiorini); Gemmiti (43° Raponi); Iafrate; Giovannone; Ferri; Parisi; Bruni (46° Porretta). A disposizione: Petricca; Cianfarani; Tomassini. All. Abbate

Nuova Sant’Angelo: Pontone; Di Civita (51° Giorgi); Di Terlizzi; Fionda (75° La Norcia); Giordanino (73° Rossi); Grossi (60° Aceti); Longo (51° Valente V.); Risi; Rotondo; Secondino; Valente F. A disposizione: Miele; Tomassi. All. Aramini

Arbitro: sig. Gianmarco Romano (sez.Cassino)

Risultati 14°giornata Seconda Categoria “Girone I”

Esperia – Minturno 3-1

I Briganti – Pontecorvo 1-0

Polisportiva Vallecorsa – Vindex Gaeta 3-0

Real Sanvittorese – Solidale Formia 1-0

Sporting Club Cassino – Amatori Vallemaio 0-2

United Cominium – Gaeta 1931 1-4

Vis Sora – Nuova Sant’Angelo 3-6

Riposa Folgore Amaseno

Classifica

Real Sanvittorese 32

Amatori Vallemaio 28

Esperia 28

Folgore Amaseno 25

Nuova Sant’Angelo 25

Gaeta 1931 25

Minturno 21

Sporting Club Cassino 19

I Briganti 16

Pontecorvo 15

Polisportiva Vallecorsa 15

Vis Sora 8

Solidale Formia 7

United Cominium 6

Vindex Gaeta 4

Prossimo turno (18-19 febbraio)

Amatori Vallemaio – Vis Sora

Gaeta 1931 – Polisportiva Vallecorsa

Minturno – Folgore Amaseno

Nuova Sant’Angelo – United Cominium

Pontecorvo – Esperia

Solidale Formia – Sporting Club Cassino

Vindex Gaeta – I Briganti

Riposa Real Sanvittorese

COMUNICATO STAMPA