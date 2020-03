La nuova App del Comune di Piglio, per contrastare il Coronavirus

In questi giorni di grande tensione il Sindaco di Piglio Mario Felli, instancabilmente continua con ogni mezzo ad invitare la comunità al rispetto delle disposizioni governative per contrastare la piaga del Coronavirus. “E’ una situazione di grande emergenza –sottolinea il Sindaco Mario Felli- quella che stiamo vivendo, ed è senza precedenti. Questa situazione ci mostra anche la nostra precarietà, le nostre debolezze e lo smarrimento che proviamo nell’affrontare un nemico difficile, ma non impossibile, da sconfiggere. Invito i cittadini a non cedere allo sconforto ma, come già accaduto in passato, di mostrare che il nostro carattere unito alla nostra consolidata forza di reazione e concretezza saprà guidarci fuori da questa dura prova. Continuo ad invitare tutti a seguire con il massimo rigore e scrupolosità le indicazioni che ci vengono impartite dagli organi superiori di sanità. Questo è il solo modo in cui possiamo riusciremo a mettere i nostri medici e tutto il personale ospedaliero, attualmente sottoposti a carichi di lavoro eccezionali e ai quali va tutta la mia gratitudine e collaborazione, nella migliore condizione per svolgere il loro compito. Cerchiamo tutti di avere senso di responsabilità uscendo di casa il minimo indispensabile e in tal caso adottando tutte le misure prescritte ed ampiamente diffuse. La comunicazione è basilare, e non mi stancherò mai di ripetere le indicazioni che dobbiamo rispettare, e tra l’altro abbiamo lasciato in tutte le attività commerciali di Piglio l’informativa del Governo sulle disposizioni da seguire, invitando di consegnarla a tutta la clientela. Ulteriore novità è l’attivazione della nuova App del Comune di Piglio, per ricevere in tempo reale tutte le informazioni più importanti. Per eseguire il download dell’App basta seguire queste semplici istruzioni: Aprire Google Play o App Store dal proprio smartphone ; Cercare “MyCity App” ; Cliccare installa ;All’avvio chiede il login facoltativo. Se non si intende registrarsi proseguire cliccare “Prosegui senza effettuare l’accesso”

Selezionare la Regione, la Provincia ed il Comune di riferimento.

Al termine si avrà la App correttamente configurata e questi passaggi non saranno più necessari al prossimo avvio. E’ fondamentale cambiare in questo periodo le nostre abitudini, il nostro stile di vita, rispettare tutte le disposizioni che ci vengono date –conclude il Sindaco Felli- Sono convinto che vinceremo anche questa battaglia, dimostrando ancora una volta che la sinergia, la compattezza e la determinazione di una comunità sono determinanti per un esito positivo”.

COMUNICATO STAMPA