La Notte Europea dei Musei a Sora coinvolge i più giovani

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la notte dei musei sora
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Grande partecipazione al Museo della Media Valle del Liri per il laboratorio “Dalle Noci ai Videogiochi”, curato dall’Associazione Culturale Lestrigonia APS, che ha accompagnato bambini e ragazzi in un percorso tra gioco, storia e scoperta.

L’iniziativa è stata realizzata nell’ambito del progetto “Mani Giovani. Laboratori artigianali e sperimentazioni creative”, promosso dalle Politiche Giovanili in collaborazione con i Servizi Culturali del Comune di Sora.

Attraverso attività ludiche e momenti di condivisione, dal museo a Piazza Mayer Ross, i partecipanti hanno potuto conoscere in modo semplice e coinvolgente il patrimonio culturale della città, vivendo i luoghi della cultura come spazi aperti, dinamici e vicini alle nuove generazioni.

«Con il progetto Mani Giovani vogliamo offrire ai ragazzi occasioni concrete di partecipazione, creatività e crescita. Avvicinare i più giovani alle realtà della città significa renderli protagonisti, aiutarli a conoscere il territorio in cui vivono e favorire lo sviluppo di senso civico e appartenenza» dichiara il consigliere delegato alle Politiche Giovanili, Francesco Monorchio.

«Il Museo della Media Valle del Liri conferma la sua funzione di presidio culturale aperto alla città. Portare bambini e ragazzi dentro il museo, e poi negli spazi urbani come Piazza Mayer Ross, significa costruire un rapporto vivo con il patrimonio, rendendolo accessibile, vicino e condiviso» dichiara la consigliera delegata a Museo, Biblioteca ed Archivio Storico, Manuela Cerqua.

Si ringraziano l’Associazione Lestrigonia APS, la direttrice scientifica Rachele Frasca e tutti i partecipanti.

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