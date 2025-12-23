La notte che ferisce il Natale di Sora: vandali devastano le installazioni ( FOTO)

Un gesto vile e inspiegabile ha colpito il cuore della Città del Natale. Nella tarda serata di lunedì, ignoti hanno preso di mira le strutture natalizie realizzate dall’associazione Noi x San Rocco e allestite in piazza Mayer Ross, nel quartiere Ortara, causando danni significativi.

A fare l’amara scoperta, nella giornata di ieri, sono stati i rappresentanti dell’associazione, impegnati nelle consuete verifiche. Il bilancio è pesante: staccionate divelte, addobbi distrutti, una porticina di servizio forzata e massi rinvenuti a terra, probabilmente utilizzati per colpire i manufatti. Danneggiata anche la postazione selfie, uno degli spazi più apprezzati da cittadini e visitatori.

Non si tratta purtroppo di un episodio isolato. Nelle ultime settimane si sono già verificati altri atti vandalici, alimentando preoccupazione e sconcerto tra i volontari che, con sacrificio e passione, hanno contribuito a rendere Sora un punto di riferimento per le festività natalizie.

L’associazione Noi x San Rocco, attraverso un messaggio pubblico, ha espresso tutta la propria amarezza:

“Il problema non sono solo le staccionate divelte o gli addobbi distrutti. Il problema è più profondo: una parte della società non rispetta il lavoro altrui, non sente appartenenza e sfoga le proprie frustrazioni contro un bene creato con sacrifici e messo a disposizione di tutti”.

Nel messaggio emerge anche un interrogativo che chiama in causa la sicurezza urbana:

“Com’è possibile che una piazza centrale, a ridosso del Corso e sede di un Museo Civico e di un Auditorium, resti di notte alla mercé dei vandali?”.

Nella zona sarebbero presenti sistemi di videosorveglianza che potrebbero aver ripreso immagini utili all’identificazione dei responsabili. L’auspicio è che le indagini facciano luce sull’accaduto e che simili episodi non si ripetano.

Intanto resta l’amarezza di chi crede nel valore della comunità e nel senso autentico del Natale, ferito da gesti che nulla hanno a che fare con la festa, la condivisione e il rispetto.

Foto Soraweb