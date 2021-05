La nota di Gianluca Quadrini sul Consorzio Conca di Sora

《Sto seguendo le polemiche inerenti gli aumenti del ruolo per i Consorziati associati al Consorzio Conca di Sora e di quelli del Consorzio Valle del Liri. Da interessato, poiché ho amici e parenti che sono nelle condizioni descritte, ancor prima da esponente di un territorio per il quale da sempre nutro attaccamento ed interesse, non posso restare fermo dinanzi le sollecitazioni che giungono; credo sia giusto intervenire.》A parlare è il Presidente del Gruppo Provinciale di Forza Italia e Vice Responsabile Nazionale degli Enti Locali di Forza Italia, Gianluca Quadrini, che lancia un appello alla coesione:《Ho seguito, altresì, il lavoro di sinergia, coesione e grande unità di intenti, che in questi giorni i media hanno raccontato riguardo le attività del Consorzio di Bonifica Litorale Nord ed Anbi Lazio con Ministero delle Politiche Agricole e Regione Lazio. Credo sia importante prendere esempio e partire da quella sinergia, per tentare, anche nei nostri territori, di pianificare eventi e catalizzare attenzioni per far arrivare risorse importanti a vantaggio del settore irriguo e di quella della prevenzione del rischio idrogeologico. Leghiamo allora – continua Quadrini – anche in Ciociaria, questi temi individuando, grazie alla certa collaborazione del Commissario, Dott.ssa Stefania Ruffo, un percorso comune che, senza restare troppo condizionato da un passato che sappiamo tutti non perfetto, possa portare ad un presente ed un futuro davvero diverso fatto anche di consapevolezza del ruolo che queste strutture ricoprono e che riguardano tutti noi e non solo di chi vive e lavora nei pressi dei canali. In una fase storica particolare che forse non potrà esserci in futuro – ribadisce e conclude Quadrini – reputo sia cosa giusta intraprendere la strada della coesione con le altre strutture di Anbi Lazio con la Regione e lo stesso Ministero e dare fiducia a chi deve decidere e spirito di corpo a queste strutture ed ai loro consorziati per il bene del nostro territorio.》

Lu.Re.

