La Nazionale Italiana di Pallacanestro in Carrozzina arriva a Ceprano

Un grande evento sportivo e di inclusione si terrà a Ceprano venerdì 26 settembre alle ore 18:00, presso il Palasport Città di Ceprano (via Cornete 1^ traversa). La Nazionale Italiana di Pallacanestro in Carrozzina farà tappa in città nell’ambito del progetto “V.I.T.A.”, per il suo ultimo appuntamento ufficiale prima della partenza per gli Europei in programma ad ottobre a Sarajevo.

La Nazionale azzurra incontrerà i giovani del Ceprano Basket, che si esibiranno davanti agli atleti in carrozzina in un momento di confronto e dialogo sui valori dello sport e sull’importanza dell’inclusione.

«Siamo onorati di accogliere a Ceprano la Nazionale di pallacanestro in carrozzina – sottolinea il sindaco Marco Colucci – un evento che non è solo sportivo, ma che rappresenta una straordinaria occasione di crescita culturale e sociale per tutta la comunità. Senza la sensibilità del delegato federale Piergiorgio Fascina, che ha reso possibile questo progetto, oggi non saremmo qui: il Comune ha fatto da catalizzatore di una proposta fortemente voluta dalla società cestistica cittadina. Un ringraziamento speciale va anche a Cristiano De Poli, del Comitato Paralimpico di Frosinone, e al concessionario del Palasport che ha messo a disposizione la struttura».

«La presenza degli azzurri – aggiunge il delegato alla Cultura e Spettacolo Gabriele Mantua – dimostra come lo sport sia un linguaggio universale, capace di abbattere barriere e avvicinare generazioni diverse attraverso un messaggio forte di inclusione».

«Questo incontro – conclude il delegato allo Sport Egidio Corsini – sarà un momento indimenticabile per i nostri giovani atleti, che avranno la possibilità di confrontarsi con campioni che incarnano lo spirito vero dello sport: passione, sacrificio e determinazione».

L’appuntamento è aperto a tutta la cittadinanza.