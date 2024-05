La navigabilità del fiume Liri e l’industrializzazione dell’Isola di Sora

PROGETTI PRESENTATI DAL CANONICO GIACINTO PISTILLI AL RE DI NAPOLI NEL 1793.

Ecco come inizia questa mia ricerca leggendo un opuscolo con i progetti del canonico Giacinto Pistilli, fratello dell’abate Ferdinando. Affascinato e incuriosito da questi progetti, mi sono messo alla ricerca per reperire materiale di questo illustre personaggio isolano, ho trovato materiale e documenti interessanti e inediti, per poter pubblicare questo libro, per far conoscere la vita travagliata e le vicende del nostro meraviglioso paese, Isola di Sora (oggi Isola del Liri). La prima volta che il re di Napoli nell’anno 1796, onorò di visitare Isola di Sora, non si saziava mai di ammirarlo dalla novità, e dalle grandezze della natura, disse più volte, che la nostra Isola era la terra incantata e il giardino di Armida.

Tutto questo nasce dalla crisi economica-industriale nel nostro territorio, per le forti emigrazioni verso lo stato pontificio, per questo il Pistilli nel quadro di una ristrutturazione iniziò uno studio approfondito per la realizzazione dei suoi progetti.

Quindi il Pistilli è ispirato d’amore verso il prossimo tende a promuoverne il benessere sin dall’anno 1780 cominciò seriamente ad escogitare la maniera, per rendere quelle copiose acque del fiume Liri, ignote sin d’allora al governo, ed alla popolazione del Regno.

Egli ebbe l’onore di presentare nel 1790 al sovrano, un modello di legno, che rappresentava la topografica situazione dell’Isola di Sora, il grande palazzo baronale e le due stupende cascate del Liri, che le fiancheggiano.

La Maestà del Sovrano accolse con tratti di clemenza gli esposti progetti, e si compiacque d’inviarli all’esame del Supremo Consiglio delle finanze.

