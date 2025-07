La Moda a Isola del Liri, porta il nome di Antonio Gentile, due eventi alla tredicesima edizione

La tredicesima edizione del concorso di bellezza Miss Stelle Sotto la Cascata 2025 offre sempre alle concorrenti una bella opportunità per poter dare a tutte la possibilità di mostrare il talento e le capacità di esibirsi in una piazza gremita di gente. Nella giornata del 26 luglio 2025, la finale regionale Miss Stelle Sotto la Cascata, diventa anche la finale regione Lazio di Venere d’Italia.

Il concorso prevede l’iscrizione di ragazze dai 14 ai 25 anni, lo si può fare inviando una mail di richiesta iscrizione a: oxmediavfx@gmail.com

Nella stessa giornata del 26 luglio il concorso si è arricchito di altro evento che prevede anche la partecipazione delle donne tra i 50 e 60 anni, con Miss Over 50 che potrà dare la possibilità a molte signore di mettere in mostra la propria bellezza, per iscriversi inviare una mail a : over50sottolacascata@gmail.com

Alle candidate verrà omaggiato il costume della prova Moda mare dallo sponsor “Te quiero Mucho”.

Presidente di giuria tecnica Fabrizio Casinelli direttore dell’ufficio stampa di Rai tre e direttore responsabile del Radio Corriere TV, il noto imprenditore campano e presidente di Impero Couture Luigi Auletta, la mitica Marcia Sedoc , molti di voi la ricorderanno con nostalgia con il programma televisivo condotto da Renzo Arbore e con la partecipazione di Nino Frassica “Indietro tutta!”, storica trasmissione di intrattenimento andata in onda tra il 1987 ed il 1988 nella seconda serata della seconda rete di mamma Rai. Marcia Sedoc porterà una ventata di allegria e musica cantando il brano che l’ha resa famosa… Cacao Meravigliao!!

Il 27 Luglio 2025 è in programma a Isola del Liri. Fr, l’evento Premio” Moda Città della Cascata ” concorso nazionale per stilisti e non solo, giunto alla 13° edizione e che anche quest’anno celebra l’evento attraverso il tema “moda, eleganza e creatività”.Il premio è una competizione di stilisti di alta moda e prèt à porter istituito per promuovere artigiani/creativi della moda in total look femminile provenienti da ogni parte d’Italia che partecipano all’evento per mettere in luce le proprie capacità artistiche e farsi conoscere attraverso i media ad un pubblico internazionale grazie alla presenza di esponenti della moda, degli organi di stampa, delle reti televisive e del pubblico.Il concorso ha lo scopo di selezionare e premiare creatori e fashion designers per promuovere e valorizzare il talento attraverso la presentazione in passerella di originali creazioni d’alta moda e prèt à porter nella città di Isola del Liri. Città premiata da Rai tre come quarto borgo dei borghi più belli d’Italia.Sono ammessi diplomati di Accademie, Università e/o scuole statali e private, professionisti disegnatori, stilisti di moda, modellisti, operatori moda e autodidatti che abbiano anche non compiuto il 18°anno di età.( Vedi alunni di Accademia).

Successivamente, a chiusura dei termini di iscrizione (15/07/25), una giuria tecnica, appositamente nominata, decreterà gli stilisti finalisti che avranno la possibilità di presentare una collezione di creazioni di moda di tre abiti, nello specifico di Alta Moda Donna e Prét à Porter Donna, sezioni Abbigliamento e Accessori.

Il successo dell’evento Moda Città della Cascata, va ricercato nel sempre maggiore impegno profuso dall’Associazione oxmediavfx nel migliorare la manifestazione, sempre più apprezzata dalla stampa specializzata.

La consapevolezza di avere come cornice dell’evento in oggetto una location di altissimo livello culturale, quale è la città di Isola del Liri, unica città in Europa ad avere una cascata che attraversa la Città, questo rafforza la grande attrazione da parte degli addetti ai lavori nei confronti del Premio Moda Città della Cascata. Per l’iscrizione al concorso : premiocittacascata@gmail.com

Nelle due giornate del 26/27 luglio, le kermesse fanno parte del calendario dell’estate isolana.

Tanti ospiti della moda e dello spettacolo, 5 Stilisti emergenti dell’accademia SPM Bassolino di formazione e Moda di Napoli, uno stilista fuori concorso Diego Masciarelli e l’atelier di Pontecorvo Cristina Design con i suoi abiti da sposa che saranno indossati dalle 8 top model fornite dall’agenzia oxmediavfx e a sorpresa uno stilista vestirà nelle due serate, la Miss uscente Venere d’Italia Lazio 2024 , la bella Giorgia Ferazzoli.

Il brand estivo” infondoalmare” della stilista Daniela Di Scala.

Ospiti canori Marco Vicini e di cultura la professoressa Ombretta Ceccarelli e dello spettacolo come il regista e produttore cinematografico Tommaso Spiridigliozzi.

Il trucco e parrucco sarà affidato a centro estetico e Hair Style Met Beauty – Sora di Cristina Lilla e alla maestra Hair Style Paola Serapiglia di Carnello di Sora che porterà alcuni alunni della scuola di estetista di Isola del Liri per uno stage.

Si ringrazia l’amministrazione comunale e gli uffici tecnici.

La diretta TV è le registrazioni saranno affidate a liritv.it e radio Bellezza italiana web media partner dell’evento l l’ho

Vi aspettiamo in tanti in piazza Boncompagni ad isola del liri nelle giornate del 26 e 27 luglio 2025.

di Antonio Gentile