La mini pillola del fine settimana da chi ma da “Grande Chi”

Oggi vorrei stuzzicare la vostra attenzione sulla nostra futura pensione. Con il nuovo sistema di calcolo si andrà in pensione in base ai contributi versati e non basandosi sullo stipendio mensile. Potrei fare una lezione su come si calcola, ma credo che troppi termini tecnici non aiutano. Oggi si parla di fondi pensione integrativi per avere una seconda pensione. In proposito voi cosa ne pensate? Attendo vostri commenti e domande, alle quali sarò lieto di rispondere.

Per chi con chi ma da “Grande Chi”

liritv@tin.it