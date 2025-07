La Milano -Taranto a Isola del Liri, domani giovedi 10 luglio controllo orario in Corso Roma

La gara più longeva d’Italia, sbarca a Isola del Liri, stiamo parlando della celeberrima gara Milano-Taranto, che giovedi 10 luglio p.v. arriverà a Isola del Liri per un controllo orario. L’evento è stato reso possibile, grazie ai buoni rapporti che ci sono tra il M.C. Sabatini che è l’organizzatore e il M.C. Franco Mancini di Isola del Liri. La Milano-Taranto, probabilmente negli anni 50/60 era la gara più famosa d’Italia, e vi prendevano parte in forma ufficiale tutte le case motociclistiche. La gara era talmente famosa e seguita dagli sportivi, che le tante case motociclistiche presenti in Italia, supportavano in maniera ufficiale i piloti, con tanto di furgoni per l’assistenza, pronti a dare aiuto e ricambi ai propri piloti che ne avevano bisogno. In quegli anni, la stragrande maggioranza degli italiani si muovevano con moto moto e scooter, l’automobile era ancora un bene di lusso che la maggior parte degli italiani non potevano permettersi, e le aziende motociclistiche, sapevano bene che il risalto di una eventuale vittoria alla Milano-Taranto, significava garantirsi un portafoglio vendite per tutto l’anno. Oltre al rapporto di amicizia che lega il M.C. Franco Mancini 2000 di Isola del Liri e il M.C. Franco Sabatini, c’è un altro motivo che lega la Milano-Taranto a Isola del Liri, e risiede nel nome di Franco Mancini. Il pilota isolano, deceduto nel 1963, ha preso parte in tre anni consecutivi a questa competizione, ovvero nel 1954, 1955 e 1956 sempre in sella a delle Mondial. Giovedi a Isola del Liri, arriveranno circa duecento partecipanti, in sella a delle moto d’epoca, provenienti da ogni parte del mondo, oltre agli italiani, ci saranno piloti che arrivano da: Olanda, Francia, Germania, Scozia, Svizzera, America, Canada ed addirittura dal Cile. I partecipanti, faranno sosta lungo Corso Roma (a partire dalle 09,30 c.ca), qui troveranno ad accoglierli, lo staff del M.C. Franco Mancini che allestirà in loro onore un buffet con prodotti tipici. Oltre ad essere un momento di sport, questo evento sarà anche un’ottima cartolina per far conoscere le bellezze di Isola del Liri. La Milano-Taranto prenderà il via domenica sera a mezzanotte da Milano e quindi in sette tappe, dopo aver percorso 1757 chilometri, sabato prossimo i partecipanti raggiungeranno il traguardo a Taranto. Quindi appuntamento per tutti gli sportivi ciociari, è per giovedì 10 luglio a Isola del Liri, lungo Corso Roma a partire dalle ore 09,30.

