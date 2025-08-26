La Marsica al fianco del SAP: volantinaggio in piazza contro la carenza di organico

Migliaia di volantini distribuiti in Piazza Kennedy. La Segreteria provinciale guidata da Claudia Pace: “La Marsica chiede un Commissariato con un dirigente stabile e organici adeguati”

Avezzano – Grande partecipazione ieri mattina in Piazza Kennedy per la manifestazione organizzata dalla Segreteria provinciale dell’Aquila del Sindacato Autonomo di Polizia (SAP), guidata da Claudia Pace.

Nel corso dell’iniziativa, sono stati distribuiti oltre 2.000 volantini per sensibilizzare la cittadinanza sulla carenza cronica di organico e sull’assenza di un dirigente stabile al Commissariato di Avezzano.

Cittadinanza e istituzioni a sostegno del SAP

La risposta della popolazione è stata significativa: molti cittadini hanno espresso vicinanza e solidarietà alla Polizia di Stato e al SAP, riconoscendo che la sicurezza pubblica rappresenta una priorità non rinviabile.

«Abbiamo percepito un grande senso di condivisione – ha dichiarato Claudia Pace – la cittadinanza e le istituzioni hanno compreso e sostenuto le problematiche che il SAP denuncia da tempo».

La presenza politica e associativa

Alla manifestazione hanno preso parte numerosi rappresentanti istituzionali e politici, tra cui il vice sindaco Domenico Di Berardino, il presidente del Consiglio comunale Fabrizio Ridolfi e diversi consiglieri di maggioranza e opposizione. Presenti anche Confcommercio, il Comitato commercianti di Corso della Libertà con Giuliana Di Pasquale e l’Associazione Nazionale Polizia di Stato in congedo.

Le richieste del Sindacato

Il SAP ribadisce con forza le proprie istanze:

l’assegnazione di un primo dirigente alla guida del Commissariato di Avezzano;

un rafforzamento dell'organico adeguato alle esigenze della Marsica, territorio caratterizzato da crescenti problematiche di sicurezza.

«Servono uomini, mezzi e rispetto istituzionale – sottolinea la Segreteria provinciale – la sicurezza non può essere sacrificata per mere logiche numeriche o di bilancio».

Un segnale forte per il Ministero

La riuscita della manifestazione rappresenta un segnale inequivocabile: cittadini, istituzioni e associazioni locali chiedono un intervento immediato del Ministero dell’Interno, affinché si ponga rimedio a una situazione che riguarda l’intera provincia dell’Aquila e che, con particolare urgenza, interessa i Commissariati di Avezzano e Sulmona.