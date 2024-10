La manifestazione “Estate al Borgo Boville Ernica” finanziata da Lazio Crea con 17mila euro

Soddisfatti il sindaco Perciballi, l’assessore alla Cultura Fratarcangeli e l’intera Amministrazione comunale: “Ringraziamo la Regione Lazio per aver premiato la nostra capacità progettuale”

Ben 17 mila euro. È questa la cifra con cui la Regione Lazio ha deciso di finanziare la IV edizione di “Estate al Borgo Boville Ernica”, la serie di eventi estivi organizzati dall’Amministrazione comunale del sindaco Enzo Perciballi. Ringraziano ed esprimono soddisfazione, dunque, il primo cittadino, il vicesindaco Anna Maria Fratarcangeli – che, fra le altre, ha anche le deleghe alla Cultura, al Turismo e agli Eventi – e l’intera compagine amministrativa. Ringraziano la Regione Lazio “per aver premiato la nostra capacità progettuale”. Il Comune di Boville Ernica, fra l’altro, compare tra i primi della lista con un punteggio di 84,74 e questa rappresenta un’altra piccola soddisfazione. Esultano perché “nonostante la corsa contro il tempo a cui siamo stati costretti a causa di una crisi amministrativa, risolta soltanto a giugno e, nonostante gli ulteriori tempi tecnici occorsi per il riassetto di Giunta, siamo comunque riusciti a dare vita a un programma che, come sempre da quando abbiamo cominciato nel 2018, ha tenuto conto di tutte le fasce di età: dai bambini agli anziani passando per le famiglie. Ricordiamo, infatti, il Cinema Sotto Le Stelle, il Borgo dei Desideri, BovillEtnica – con la storica direzione artistica di Giuliano Gabriele -, le Serate Danzanti, lo Spettacolo dei Burattini, le aperture serali della Biblioteca comunale e la commedia in dialetto nostrano, solo per citarne alcuni”.

Concludono il sindaco Perciballi e l’assessore Fratarcangeli: “Si tratta di eventi che abbiamo concepito per incentivare le persone a riscoprire le bellezze del nostro paese e a socializzare. E il risultato raggiunto è indice del fatto che stiamo andando verso la strada giusta, con buona pace di chi vorrebbe sostenere il contrario”.

COMUNICATO STAMPA