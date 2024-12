La magia della musica natalizia a Roma con la Parkview Wind Ensemble

Nella splendida cornice della Chiesa di Santa Maria in Portico in Campitelli (Piazza di Campitelli, 9, Roma), si terrà il tradizionale Concerto in Basilica, organizzato da Destination Events in collaborazione con Youth Music of the World. L’appuntamento, a ingresso gratuito fino a esaurimento posti, è fissato per le 17:00 e offrirà un’esperienza musicale straordinaria, grazie alla performance della prestigiosa Parkview Wind Ensemble, diretta dal maestro Carlos Franco.

Il repertorio scelto per questa speciale serata natalizia condurrà il pubblico in un viaggio emozionante tra le sonorità invernali e la grande tradizione musicale, con brani che spaziano dalle armonie delicate di Snowscape di Randall Standridge alla maestosità di What God Ordains Is Always Good e O My Soul, Be Glad And Joyful di J.S. Bach. Non mancheranno momenti intimi e riflessivi con Winter Milky Way di Yukiko Nishimura e l’energia contagiosa di You Better Sleigh di JaRod Hall, oltre a suggestive esibizioni di gruppi da camera che arricchiranno la serata con il calore della musica festiva.

La Parkview Wind Ensemble, rinomata per la sua eccellenza artistica, rappresenta un modello di educazione musicale di altissimo livello. Con una missione che va oltre l’arte, il programma musicale della Parkview High School si propone di trasformare la vita degli studenti attraverso la musica, sviluppando in loro carattere, identità e leadership. La formazione si è esibita in prestigiosi eventi come il National Concert Festival del 2023, presentato da YAMAHA, e la GMEA In-Service Conference del 2024 ad Athens, Georgia.

A dirigere l’ensemble sarà Carlos Franco, originario di Caracas, Venezuela. Formatosi nel celebre Sistema Nazionale delle Orchestre Giovanili del Venezuela, Franco ha proseguito il suo percorso negli Stati Uniti, conseguendo la laurea in Educazione Musicale presso l’Università della Florida. Con una carriera dedicata alla formazione musicale e alla direzione d’orchestra, Franco porta sul podio una visione artistica che fonde tradizione e innovazione, capace di coinvolgere ed emozionare ogni ascoltatore.

Per maggiori informazioni sulla Parkview Wind Ensemble e sul loro programma, è possibile visitare il sito ufficiale: https://parkviewband.net/.