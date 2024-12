La Magia del Natale a Pescosolido: tradizioni, cultura e divertimento

L’atmosfera natalizia è arrivata a Pescosolido! Il Comune, in collaborazione con l’Associazione Giovani Nenz Cort, la Pro Loco Pescosolido e diverse associazioni locali, sono lieti di presentare un calendario ricco di eventi per vivere insieme la magia del Natale. Dal 7 dicembre 2024 al 5 gennaio 2025, il borgo si animerà con attività per grandi e piccini, tra mostre di presepi, arte, tradizioni e tanto divertimento.

Il Programma di Natale 2024-2025

-7 dicembre: Inaugurazione

• Presepi in mostra

• Accensione dell’Albero di Natale

• Presepe Vivente

• Arrivo di Babbo Natale

-14 dicembre:

•I Racconti del Cielo

• A cura della Pro Loco di Pescosolido, una serata dedicata ad affascinanti racconti di astronomia, mitologia e arte, con un approfondimento sulla “Stella Cometa”.

- 15 dicembre:

• Pranzo di Natale e Tombolata

• Organizzato dall’Associazione Anziani di Pescosolido, un momento di convivialità con ricchi premi.

- 21 dicembre: Nenz Cort in Gioco

• Cena natalizia e tombolata a cura dell’Associazione Giovani Nenz Cort, per unire il gusto della tradizione e il divertimento.

- 28 dicembre: Concerto di Natale

• A cura dell’Amministrazione Comunale, un evento musicale per immergersi nella magia delle festività.

• 5 gennaio 2025: Chiusura delle Feste Natalizie

- Arrivo dei Re Magi e della Befana, con la tradizionale consegna della calza ai bambini, organizzato dall’Associazione Anziani Pescosolido e dall’Associazione Giovani Nenz Cort.

Un Natale per tutti…

Durante il periodo natalizio, Pescosolido sarà illuminata da splendide decorazioni e i presepi artistici saranno visitabili in diversi angoli del borgo, regalando un’atmosfera unica e suggestiva.

“Ogni evento è pensato per celebrare la nostra comunità, le tradizioni e la gioia del Natale. Invitiamo tutti a partecipare e a condividere con noi questo periodo speciale.

Per maggiori dettagli e aggiornamenti sugli eventi, seguite le nostre pagine social.