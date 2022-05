La maggior parte degli yogurt contiene più zuccheri di merendine o Coca Cola (tranne queste eccezioni)

Lo yogurt è senza ombra di dubbio uno degli alimenti più consumati da grandi e bambini, da molti considerata la scelta ideale quando si vuole fare uno spuntino leggero, gustoso e sano. Ma siamo davvero sicuri che lo sia? Si è sempre pensato allo yogurt come alla merenda sana per eccellenza, e proprio per questo amato dalle mamme e consumato anche da chi segue diete e regimi ipocalorici.

Basta, però, fermarsi a leggere l’etichetta per accorgersi che la maggior parte di essi così leggera e genuina non sia, a partire dall’elevata quantità di zuccheri presenti che in tantissimi casi superano addirittura quelli di merendine e altri prodotti considerati junk food. Una quantità davvero elevata, soprattutto negli yogurt destinati proprio ai bambini e in quelli cosiddetti ‘biologici’.

Anche la scienza ha evidenziato questa sorta di paradosso: una ricerca condotta all’unisono dalle Università di Leeds e di Surrey, ad esempio, ha rivelato come in tutte le categorie di prodotti allo yogurt (ad eccezione di yogurt bianco e yogurt greco) i livelli medi di zucchero erano ben al di sopra dei 5g di zucchero per 100g consentiti affinché il prodotto possa essere considerato ‘a basso tenore di zucchero’ e conquistarsi l’etichetta nutrizionale ‘semaforo verde’ nel Regno Unito. Persino gli yougrt biologici, che vengono percepiti come più sani, o gli yogurt zero grassi contengono una quantità di zucchero decisamente eccessiva: circa 13,1g per 100g.

Lo zucchero nello yogurt viene normalmente utilizzato per conferirgli un gusto più piacevole, contrastando l’acidità naturale dell’acido lattico prodotto dalle colture viventi nello yogurt. Queste colture si trovano maggiormente negli yogurt biologici ed è proprio per questo che viene usata una quantità di zucchero così elevata. Tuttavia sono proprio queste colture che rendono lo yogurt un alimento buono e sano per il nostro intestino, e andare a contrastarle con eccessive quantità di zucchero, non fa che inficiare la loro efficacia e il loro effetto benefico.

A confermare i ricercatori inglesi, anche alcuni nutrizionisti statunitensi che avevano messo a confronto lo zucchero presente negli yogurt con una merendina famosissima negli Stati Uniti, il Twinkie (che contiene 19 grammi di zuccheri per merendina) constatando come la maggior parte di quelli in commercio ne contenessero di più.

Perché c’è così tanto zucchero negli yogurt?

Parte di questo elevato numero di zuccheri , come detto, è dovuto allo zucchero che si trova naturalmente nello yogurt che varia notevolmente a seconda del tipo. Lo yogurt magro, ad esempio, è noto per essere più ricco di zuccheri di quello bianco tradizionale che già di suo, per una porzione da 150, 200 gr, può arrivare fino a 12 grammi di zucchero naturale, ancora meno nello yogurt greco.

Ciò che aumenta davvero lo zucchero, però sono gli altri ingredienti presenti nei vasetti del supermercato, a partire dalla frutta, in particolare quella sciroppata , per non parlare poi di cereali glassati, cioccolatini o muesli zuccherati, ci si può ritrovare rapidamente ben oltre il contenuto di zucchero di un intero Twinkie.

Solamente lo yogurt bianco naturale e quello greco possono essere definiti davvero salutari e basta mettersi al banco frigo e controllare gli ingredienti (che dovrebbero essere solo due, latte e fermenti lattici) per rendersene conto.

In definitiva, se consumate yogurt, scegliete solo quello bianco, skyr o yogurt greco e aggiungete voi al massimo frutta fresca, secca e dolcificate con una puntina di miele o sciroppo d’acero. Anche i vostri bambini apprezzeranno se vedranno che voi per primi lo mangiate con gusto. O ancora meglio provarlo a fare in casa con appena due ingredienti.

