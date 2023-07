La mamma gli nega i soldi per acquistare la droga e lui prima minaccia di buttarsi dal balcone e poi va su tutte le furie e la picchia per poi darsela a gambe. E’ successo intorno alle 14.30 circa in una abitazione nel capoluogo ciociaro. La donna ha allertato le forze dell’ordine e i sanitari del 118 che le hanno prestato soccorso.

Foto archivio