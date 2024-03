La Madonna di Ponza, dopo 4 secoli torna a Formia

Donazione di una copia del quadro della Madonna di Ponza custodito a Reggio Calabria

Secondo appuntamento con il ciclo INCONTRI, organizzato dal Centro Studi SA Formia. Domenica 17 marzo alle ore 17.30 presso il Santuario della Madonna di Ponza a Formia, si terrà un incontro per ripercorrere la storia dell’antico Santuario. L’evento organizzato in collaborazione con la Parrocchia dei Santi Lorenzo e Giovanni Battista è patrocinato dal Comune di Formia, Comune di Ponza e dal Comune di Reggio Calabria – Pinacoteca civica.

Dopo i saluti istituzionali, si alterneranno al tavolo dei relatori: il parroco Don Carlo Lembo, lo scultore Gerardo De Meo, artefice di diversi interventi svolti sul Santuario ed il critico d’arte Marco Tedesco. Concluderà i lavori il Presidente del Centro Studi Daniele E. Iadicicco, autore dello studio storico sul Santuario che ha portato alla realizzazione dell’evento.

Il momento più atteso resta però la donazione di un quadro della “Madonna di Ponza” di autore ignoto, risalente al XVII secolo, conservato presso la Pinacoteca civica del Comune di Reggio Calabria. La stessa ha concesso formale autorizzazione per la realizzazione di una copia del quadro che verrà donato dal Centro Studi ed esposto presso il Santuario. Nell’opera, spiega il Presidente Iadicicco, si scorge l’antico Santuario realizzato a Formia, di cui non rimane alcuna traccia, il tutto incorniciato da una vista del Golfo mozzafiato. L’antica raffigurazione della Madonna di Ponza custodita presso la Chiesa di San Giovanni è relativa, difatti, al periodo in cui il Santuario sorgeva sull’isola di Ponza. La copia del quadro che doneremo al Santuario rappresenta, conclude Iadicicco, l’unica testimonianza della permanenza a Formia dell’antico Monastero.

COMUNICATO STAMPA