La Madonna di Canneto: Madre della Valle di Comino

Di Antonio Cristian Tanzilli. Per la valorizzazione dei Santi.

La Madonna di Canneto è una delle devozioni mariane più sentite del centro Italia, particolarmente venerata nella Valle di Comino, nel cuore della diocesi di Sora-Cassino-Aquino-Pontecorvo. Il santuario a Lei dedicato sorge a 1.020 metri di altitudine, immerso nel verde del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, nella località Canneto, vicino al paese di Settefrati (FR).

Origine della devozione

Le origini del culto risalgono al VI secolo, quando – secondo la tradizione – la Vergine apparve ad una pastorella muta, restituendole miracolosamente la parola e indicando il luogo dove sarebbe sorta la sua immagine. Da allora, la piccola icona della Madonna col Bambino divenne centro di pellegrinaggio e segno di protezione per tutte le popolazioni vicine.

Il Santuario

Il Santuario della Madonna di Canneto è oggi meta di migliaia di pellegrini, soprattutto durante la grande festa che si celebra il 21 e 22 agosto. Le comunità della valle e dei paesi limitrofi si recano in processione, spesso a piedi, portando con sé canti, preghiere e tradizioni antichissime.

L’immagine venerata raffigura la Vergine con il Bambino Gesù in braccio, in atteggiamento di tenera maternità.

La festa e i pellegrinaggi

Il pellegrinaggio a Canneto è un’esperienza di fede, ma anche di identità popolare. Le famiglie si riuniscono, le parrocchie organizzano cammini comunitari e i fedeli si ritrovano ai piedi della Madonna per chiedere protezione, salute e benedizione.

La notte tra il 21 e il 22 agosto è particolarmente suggestiva: centinaia di pellegrini camminano lungo i sentieri illuminati solo dalle torce, per giungere all’alba davanti al santuario.

Significato spirituale

La Madonna di Canneto è considerata la Madre della Valle di Comino, colei che accompagna e custodisce il popolo nelle fatiche quotidiane. La sua presenza unisce fede, tradizione e amore per le radici.

Ancora oggi, tanti giovani e famiglie si rivolgono a Lei come alla Madre che ascolta, consola e guida nel cammino cristiano.