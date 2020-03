La Madonna appare durante la benedizione del Papa a San Pietro? Il video impazza sui social. La benedizione di Papa Francesco Urbi et Orbi per l’indulgenza plenaria e per pregare contro la pandemia da coronavirus si arricchisce di una nuova suggestione: un’apparizione celestiale, quella della Vergine Maria. Papa Francesco sul sagrato della Basilica di San Pietro, la pioggia, la piazza deserta, la preghiera per invocare la fine della pandemia da coronavirus. Al termine la benedizione urbi et orbi, solitamente impartita dal Pontefice a Pasqua e a Natale, per l’indulgenza plenaria. Un momento unico, storico che si arricchisce di mistero o forse sarebbe meglio dire di suggestione.Sul web impazza il video dove si vede una nuvola e una luce che aleggia su San Pietro proprio durante la benedizione del Papa «Perchèéavete paura? Non avete fede?», dice il pontefice. Una luce immobile che man mano sembra prendere una forma molto familiare e che accende la speranza di chi crede, nel video sembra intravedersi l’immagine della Vergine Maria. Chiamiamola suggestione, chiamiamola bisogno di credere in qualcosa più grande di noi, qualunque cosa sia è un messaggio di speranza e di voglia di tornare a vivere e superare questi giorni terribili.

Foto e fonte ilmattino.it