La lista Castelliri Liberi e Forti fa chiarezza sulla questione dell’incompatibilità del consigliere Vincenzo Pessia

Castelliri – La lista Castelliri Liberi e Forti interviene con una nota ufficiale per chiarire gli eventi che hanno portato alla contestazione della presunta incompatibilità del consigliere comunale Sig. Vincenzo Pessia.

Secondo quanto riportato dal Movimento, già il 25 giugno 2024 era stata avanzata da un Cives sostenitore della lista Castelliri Liberi e Forti una richiesta all’Ente Comune di Castelliri per un esame delle condizioni di eleggibilità e compatibilità del consigliere eletto. La richiesta mirava a verificare eventuali situazioni di ineleggibilità o incompatibilità, sollecitando l’Ente a intraprendere le procedure necessarie nel rispetto delle modalità previste dall’articolo 69 del Testo Unico degli Enti Locali (TUEL).

In risposta, il Comune di Castelliri aveva comunicato che, in quel momento, non vi erano motivi di incompatibilità riconducibili all’articolo 63 del TUEL. Inoltre, non risultavano agli atti ricorsi formali anome del consigliere Comunale Sig. Pessia Vincenzo rispetto a presunti elementi di incompatibilità derivanti da documenti emessi dall’Ente.

Il Movimento Castelliri Liberi e Forti solleva un interrogativo chiave: se l’incompatibilità contestata durante il Consiglio Comunale del 13.5.2025 come da convocazione dell’assise publica dove viene indicato al primo punto dell’ordine del giorno “Contestazione causa di incompatibilità del Sig. Pessia Vincenzo con il ruolo di Consilgiere Comunale”. Se l’incompatibilità era conclamata fina dal 2024 , è lecito pensare ad una opportunità politica il rimandare la contestazione dopo circa 12 mesi dalla segnalzione ricevuta. Il cittadino comune si chiede quali controlli effettua il Comune per situazioni del genere che sono comunque incresciose . Il quesito verrà posto al Sig. Segretario Comunale anche per capire se altri Consiglieri Comunali si trovano nella stesso contesto .

COMUNICATO STAMPA LISTA CASTELLIRI LIBERI E FORTI