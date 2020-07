La Lega Giovani Cassino rilancia l’attività con una serie di eventi

La Lega Giovani di Cassino non si è sciolta, è più compatta e attiva di prima, e continua il proprio lavoro sul territorio. Il gruppo del neo direttivo smentisce le voci circolate in questi ultimi tempi, dopo l’abbandono da parte dell’ormai ex segretario cittadino e gli altri componenti, avvenuto nei giorni scorsi. Il movimento politico giovanile rilancia la propria azione con una serie di eventi: il primo ci sarà proprio nella giornata di sabato dalle ore 9 alle ore 12, sotto i portici, per incontrare i cittadini e parlare delle proprie proposte per il rilancio del paese post-Covid-19. La successiva manifestazione ci sarà il 19 luglio in piazza Labriola dove si terrà un minuto di silenzio e si porrà, vicino i cancelli del tribunale un fascio di fiori, per commemorare le vittime della strage di via D’Amelio. La Lega Giovani di Cassino dunque non si è mai fermata, è più compatta è più forte di prima e invita la cittadinanza a partecipare ai due eventi.

COMUNICATO STAMPA

Correlati