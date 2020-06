La Lega di Ferentino e’ pronta a crescere.

E’ in itinere un confronto con il Consigliere comunale Luca Zaccari che ha manifestato l’intenzione di aderire alla Lega Salvini Premier di Ferentino, che rafforzerebbe anche il gruppo consiliare.Il Consigliere regionale Pasquale Ciacciarelli, forse si e’ fatto prendere dall’euforia della possibilita’ dell’importante ingresso a Ferentino, facendo trapelare in modo improvvido una notizia non ancora matura e chiaramente da formalizzare, tale circostanza puo’ essere giustificata forse dalla ancor breve esperienza e conoscenza delle regole in seno alla Lega Salvini Premier.L’iter da seguire prevede, nella prima settimana di Luglio, un primo incontro con i vertici provinciali per discutere sui nuovi ingressi, nel caso il Consigliere Zaccari di Ferentino, al quale seguira’ di conseguenza la riunione del gruppo locale Lega Ferentino, convocata dal Coordinatore comunale Avv. Patrizio Coppotelli, unitamente al Capogruppo in Consiglio Maurizio Berretta, per valutarne e condividerne con tutti i militanti l’ evetuale ratifica.Il lavoro della Lega a Ferentino fin qui portato avanti con dedizione ed attenzione al territorio dimostra che la militanza e’ ambita anche da altre realta’ politiche, rispetto alle quali la Lega se ne distingueImportante e determinante e’ il lavoro anche del gruppo giovani, capitanato dalla Segretaria provinciale Maria Veronica Rossi, che non fanno mancare mai il loro apporto determinante, sia operativo che elettorale.Siamo pronti a dare una svolta, contro il malgoverno del Pd locale, e lo faremo nel rispetto delle regole, la Lega si sa distinguere in tal senso, non ci interessa importare al nostro interno modi e consuetudini di altre realta’ politiche che sono gia’ state sconfessate dall’elettorato. Comunicato stampa a firma di:

Maurizio Berretta Avv. Patrizio Coppotelli Maria Veronica Rossi

Consigliere comunale Coordinatore comunale Segretaria provinciale Vice commissario prov.le