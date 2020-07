La Lega a Fiuggi, un confronto costruttivo

Giovedi 2 Luglio al Silva Spendid di Fiuggi, gli amministratori di Frosinone della Lega Salvini Premier si sono confrontati su tematiche di interesse economico, sociale, sanitario, ambientale e culturale.

A presiedere i lavori, l’On Francesco Zicchieri, coadiuvato dai vice commissari provinciali Maurizio Berretta e Paola Carnevale, ai quali non hanno fatto mancare il loro apporto Nicola Ottaviani e Pasquale Ciacciarelli.

Tanti gli interventi, a partire da Quirino De Santis (Fiuggi), Maria Veronica Rossi segretaria provinciale dei giovani, Paola Carnevale, Maurizio Berretta, Francesco Zicchieri, Enzo Moriconi Morolo, Rossella Testa e Danilo Magliocchetti Frosinone, Franco Evangelista Cassino , Simona Girolami Fiuggi, Paolo Castaldi Ceprano, Pasquale Ciacciarelli, Kristalia Papaevangeliu, Francesca Gerardi che ha riaperto i lavori nel pomeriggio condividendo con gli intervenuti i lavori del Parlamento, Nicola Ottaviani e Debora Bovenga Isola Liri ed i saluti del Sindaco di Fiuggi Alioska Baccarini, tanti altri rappresentati presenti in sala, dal Sindaco Franco Moscone di Casalvieri, a Sara Bruni di Frosinone, Gianfranco Rufa, Gianni Celli di Ripi, Marco Di Ruzza di Fontana Liri, Luca di Stefano di Sora, Pietro Polidori di Castro, Matteo Franceschetti di Acuto, Mauro Nafra di Fumone, Umberto Quarmi di Anagni, Quirino di Paolo di Atina ed altre personalita’.

Dall’incontro e’ scaturita la priorita’ di alzare il confronto programmatico con gli altri partiti, di parlare di contenuti ed investimenti, il territorio della provincia di Frosinone ha bisogno di una task force senza precedenti, c’e’ bisogno di finanziamenti a fondo perduto per le aziende, di sostegno sociale alle fasce piu’ deboli, di Cultura con la C maiuscola, di disposizioni ed interventi chiari sul mondo della scuola, di una sanita’ che non deve essere seconda a nessuno, di politiche ambientali vere e non di facciata, di infrastrutture come la Tav, ogni amministratore in questa delicata fase si deve assumere ancor di piu’ la responsabilita’ della carica che riveste.

Il malgoverno PD e 5S va contrastato con ogni mezzo, da Fiuggi la Lega lancia la sfida sul confronto su temi vitali per il territorio, ed ogni singolo amministratore e’ pronto nella Sua azione per cui cui e’ stato eletto.

COMUNICATO STAMPA