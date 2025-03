La giovane nuotatrice di Colle San Magno, Virginia Nardone conquista i Campionati Italiani Indoor 2025. Quadrini: “Un orgoglio per la provincia e un esempio di dedizione”

La passione per il nuoto, l’impegno quotidiano e la volontà di superare sempre nuovi limiti sono la storia di Virginia Nardone, di Colle San Magno, che ha raggiunto un traguardo straordinario, qualificandosi per i Campionati Italiani Indoor 2025, diventando ufficialmente atleta nazionale di nuoto. Tra un mese ci sarà Riccio e ad attenderla. Un risultato che segna una tappa importante nel suo percorso sportivo, ma soprattutto un esempio di determinazione e sacrificio.

Il Presidente del Consiglio della Provincia di Frosinone, Gianluca Quadrini, esprime il suo vivo compiacimento per questo straordinario successo che porta alto il nome del territorio.

“Non posso che congratularmi con questa giovane nuotatrice per il suo straordinario risultato. Qualificarsi per i Campionati Italiani Indoor 2025 è un traguardo che merita tutta la nostra ammirazione. Questo è un esempio concreto di come la passione e il duro lavoro possano portare lontano, rappresentando al meglio la nostra provincia. Ma dietro questo successo c’è anche una famiglia che l’ha sempre sostenuta: i genitori e il fratello sono stati i suoi primi tifosi e il loro supporto costante è stato fondamentale per arrivare fin qui. La famiglia è la base su cui ogni atleta costruisce la propria carriera, e questa storia ce lo ricorda con forza.”

Già campionessa regionale nel 2023 per i 50 stile libero, la giovane nuotatrice, che si appresta a vivere un’esperienza unica a Riccione, rappresenterà non solo se stessa ma anche l’intera provincia unendo la passione per lo sport al senso di appartenenza.

“La nostra provincia – conclude Quadrini – è fiera di poter annoverare giovani come lei, che con la loro determinazione e il loro talento continuano a renderla grande. Un in bocca al lupo a a Virginia per la sua avventura a Riccione. Siamo tutti con lei!”