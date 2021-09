La forte pilota ANNALISA FASCIONE entra nel Drcsportmanagement

Le parole del Titolare del drcsportmanagement.

Oggi sono molto contento dell’arrivo nella nostra Società di una ragazza che va veramente forte ed è piena di Talento è ANNALISA FASCIONE di Coreno Ausonio corre per il TEAM TURRIZIANI RACING.

Muove i primi passi nel Karting all’età di 9 anni e da quel giorno è un crescendo. Primo posto al Cittadino Cotek8. 2019 3° Campionato Aci CLUB Lazio (60 Mini), 2020 1° 60 Mini, in questa stagione trionfa nella 125 X30 Jr al debutto. È Domenica scorsa si è laureata Vice Campione italiano Aci Sport CLUB.

Per la prossima stagione budget permettendo proseguirà la stagione in un’altra serie.

Benvenuta nel Drcsportmanagement

