La Fondazione Boccadamo nomina i nuovi “Ambasciatori per il diritto al Gioco”

Solidarietà e divertimento nella sede di Frosinone dove grandi e piccoli si sono ritrovati per un’iniziativa di grande successo.

Il primo a divertirsi con i tanti bambini intervenuti alla Giornata Internazionale per il Diritto al Gioco è stato proprio l’ideatore dell’iniziativa “Mettiamoci in Gioco”, il Presidente della Fondazione Boccadamo, Tonino Boccadamo.

Sabato scorso, in una sede della Fondazione stracolma di giocattoli e peluche, la raccolta di giocattoli, promossa per celebrare la Giornata Internazionale per il Diritto al Gioco e per i prossimi progetti che permetteranno la donazione nei reparti pediatrici degli ospedali di tutta Italia, ha segnato un momento di straordinaria partecipazione civica.

Tantissimi bimbi, accompagnati dai loro familiari, hanno riempito la sede Fondazione per portare giocattoli e fermarsi a scrivere i messaggi da unire alle loro donazioni.

Ad accoglierli, uno ad uno, il Presidente Tonino Boccadamo che ha voluto omaggiarli con attestati di merito personalizzati, firmati personalmente, nominandoli “Ambasciatori del Diritto al Gioco“.

“Siamo rimasti letteralmente sbalorditi dalla grande risposta al nostro appello – ha spiegato il Commendatore Boccadamo -. Ho voluto fortemente questa iniziativa per un motivo personale: la mia malattia, purtroppo, non mi ha permesso tanti momenti di gioco fino ai 15 anni e io, che sono tanto tempo un bambino ricoverato in ospedale, so bene che ricevere un piccolo dono avrebbe reso quei difficili momenti meno pesanti.

Vedere la nostra sede piena di colore, tra migliaia di giocattoli e altrettanti peluche mi ha fatto capire che il mio messaggio è arrivato nel modo giusto. Ringrazio di vero cuore chiunque abbia contribuito: vedere l’entusiasmo negli occhi dei bambini, che sono diventati ‘Ambasciatori del Diritto al Gioco’, è il premio più bello che potessimo ricevere e dopo la splendida mattinata, siamo ancora più motivati a portare avanti i nostri progetti. Innanzitutto “Mettiamoci in Gioco” con cui porteremo i tanti giocattoli raccolti nei reparti pediatrici di tutta Italia”.