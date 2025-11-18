La Fiamma Olimpica farà tappa a Frosinone il 27 dicembre: entusiasmo e orgoglio per un evento storico

Frosinone si prepara a vivere una giornata destinata a entrare nella memoria collettiva. Come annunciato dal sindaco Riccardo Mastrangeli in un post pubblicato sui propri canali ufficiali, il 27 dicembre la Fiamma Olimpica di Milano–Cortina 2026 attraverserà il capoluogo ciociaro, portando con sé l’atmosfera unica che precede ogni edizione dei Giochi.

“Una luce che unisce popoli, storie e sogni attraverserà anche la nostra città”, ha scritto il sindaco, sottolineando l’importanza simbolica del passaggio della torcia e invitando cittadini e famiglie a prendere parte a un momento che celebra i valori più autentici dello sport: rispetto, amicizia, coraggio.

L’arrivo della Fiamma rappresenta non solo un segno di vicinanza della grande macchina olimpica al territorio, ma anche un’opportunità per mostrare – come evidenziato da Mastrangeli – “la forza e l’energia della nostra comunità”. Un invito, quello del primo cittadino, a vivere l’evento con entusiasmo e spirito di partecipazione, trasformando la giornata in una festa collettiva.

La tappa di Frosinone si inserisce nel lungo viaggio della Fiamma verso l’inizio dei Giochi Invernali 2026, un percorso che attraversa l’Italia coinvolgendo città grandi e piccole, unite da un simbolo che da sempre rappresenta pace, unione e speranza.

Per Frosinone, il 27 dicembre sarà dunque una data da ricordare: un’occasione per sentirsi parte di una storia più grande e per accogliere con orgoglio uno dei simboli più riconosciuti al mondo. “Vi aspettiamo in tanti – ha concluso il sindaco – per accogliere la Fiamma Olimpica. Un giorno che resterà nella storia della nostra Frosinone.”