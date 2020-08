La dirigente scolastica prof.ssa Concetta Senese va in pensione: gli auguri del Comune di Ferentino

Questa mattina, nella sede del palazzo comunale di piazza Matteotti, a Ferentino, il sindaco Antonio Pompeo e alcuni membri dell’Amministrazione hanno salutato e omaggiato con una targa ricordo la dirigente scolastica prof.ssa Concetta Senese, che ha raggiunto il meritato traguardo della pensione.

Dirigente scolastica del Liceo Scientifico e Linguistico di Ceccano dall’anno scolastico 2008-2009 e reggente dell’istituto ‘Martino Filetico’ di Ferentino dall’a.s. 2016-2017, la professoressa Senese ha svolto, in tanti anni di carriera nell’istituzione scolastica, un ruolo fondamentale nella gestione degli istituti che ha diretto, dimostrando abnegazione, professionalità, impegno e passione per un mondo che è sempre di più al centro della vita di una comunità.

Il sindaco Pompeo e presidente della Provincia di Frosinone, che come Ente territoriale ha competenza in materia di istruzione superiore, ha voluto ringraziare la dirigente per il grande lavoro svolto negli istituti del territorio e, in particolare, per lo sforzo profuso affinché una scuola prestigiosa come il ‘Martino Filetico’ potesse riconquistare l’autonomia scolastica.

Dall’anno scolastico 2020-2021, infatti, superando quota 600 iscrizioni, questo istituto avrà una propria dirigenza, affidata alla professoressa Cristina Boè, già docente di Chimica all’Itis di Frosinone.

“Voglio ringraziare a nome mio e dell’intera Amministrazione comunale di Ferentino – queste le parole del sindaco nel momento della consegna della targa alla professoressa – la dirigente scolastica Senese per l’encomiabile svolgimento del proprio incarico negli istituti che sono stati affidati alla sua direzione. Un modello esemplare di come gestire le istituzioni scolastiche con lo sguardo sempre attento all’educazione e al rapporto personale con docenti e studenti. Una visione innovativa, la sua, improntata al continuo sviluppo e utilizzo dei mezzi tecnologici che, unitamente alla professionalità nel metodo dell’insegnamento, hanno permesso alle scuole da lei dirette di raggiungere elevati standard di qualità nell’offerta formativa e nel personale impiegato. Per questo – ha continuato il sindaco Pompeo – vogliamo omaggiare la dirigente con una targa ricordo, augurandole un futuro ricco di soddisfazioni personali e familiari. Colgo anche l’occasione – ha concluso – per dare il benvenuto alla nuova dirigente scolastica del ‘Martino Filetico’, la professoressa Cristina Boè, alla quale auguriamo buon lavoro in un anno particolarmente delicato per le nostre scuole e per i nostri ragazzi, con la certezza che potrà sempre contare sul sostegno della nostra Amministrazione”.

