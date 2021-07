La dipendente Kofler si trasferisce a Cassino, i saluti del Sindaco

Ultimo giorno di lavoro per la dipendente Maura Kofler che dal 2 agosto prenderà servizio presso il Comando di Polizia Locale del Comune di Cassino con la qualifica di Vice Commissario. Il Sindaco Roberto De Donatis l’ha ricevuta in Municipio per salutarla. “Formulo alla Dott.ssa Kofler i migliori auguri di buon lavoro presso il nuovo ente che l’accoglierà. La ringrazio per l’impegno e la professionalità dimostrati nel corso del suo servizio presso il Comune di Sora” ha dichiarato il Primo Cittadino.La Dott.ssa KOFLER, laureata in Giurisprudenza ed in possesso del Titolo post universitario biennale di management pubblico, vincitrice di concorso presso il Comune di Roma Capitale, nell’anno 2011, a seguito di procedura di mobilità, è stata assunta alle dipendenze del Comune di Sora dove ha prestato servizio presso il Comando di Polizia Locale e, dal 2018, in distacco presso l’Ufficio del Giudice di Pace quale Cancelliere del Settore penale.Dal 2 agosto sarà in forza al Comune di Cassino dove è risultata idonea nel concorso da Istruttore direttivo di vigilanza – Categoria D.

comunicato stampa