La dieta per perdere 5 Kg prima di Natale, le 5 regole fondamentali

5 regole per perdere 5 kg prima di Natale: è quanto sostiene Susie Burrell dietologa, nutrizionista e autrice di libri come “Lose weight fast”. Si tratta di un programma che vi consentirà di ottenere risultati in breve tempo. La Burrell assicura però, che con la sua guida si potrebbe arrivare a pesare 5 kg in meno prima di Natale ed essere così in grado di indossare quel vestito che da troppo tempo non mettete più. Ma quali sono le 5 regole da seguire? Innanzi tutto un’alimentazione ipocalorica per un paio di settimane, mangiare tanta verdura, evitare gli spuntini, e regalarsi un pasto fuori dieta a settimana e cenare entro le 18:00.

fonte leggo.it foto web