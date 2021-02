La dieta che fa bene al sesso: ecco cosa mangiare

Anche il cibo può aiutare il desiderio, risvegliare i sensi e favorire il sesso. Un tema che gli esperti di JOYclub, una community rivolta a tutti coloro che vogliono sperimentare la propria sessualità in modo consapevole e aperto, hanno voluto approfondire.“Il sesso si gode con i sensi. E preparare il terreno per una notte incredibile è sempre necessario. Con questi ingredienti potete preparare un perfetto menù ad alto tasso erotico, dall’antipasto al dolce. Aprire i sensi, rilassarsi e divertirsi è la chiave”, ha spiegato Manuel Binternagel, portavoce della community.Sul fronte dei dolci il cioccolato si conferma un grande amico della passione. Come ci aveva insegnato il film Chocolat (2000). Nella pellicola Juliette Binoche interpreta una esperta pasticciera alle prese con la diffidenza della sua nuova clientela. Vianne Rocher, questo il nome del suo personaggio, si trasferisce nel villaggio di Lansquenet-sur-Tannes. Qui la tentazione per i suoi cioccolatini è così forte da essere considerata peccaminosa dagli abitanti morigerati e repressi del piccolo paesino. La presenza del tenebroso Roux (Johnny Depp) aggiunge il giusto pepe alla storia…

VITAMINA E, LA VITAMINA DEL SESSO

Forse non tutti sanno, però, che anche le noccioline tanto amate durante gli aperitivi possono contribuire a migliorare le prestazioni sessuali. O che lo zafferano può venire in aiuto in caso di disfunzioni erettili. Nella scelta delle verdure, poi, meglio preferire quelle a foglia verde, inserendo nella propria alimentazione l’avocado. Quest’ultimo infatti, contiene tanta vitamina E, soprannominata la vitamina del sesso.

foto e fonte corriere.it