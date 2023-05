La dichiarazione di Andrea Chietini sull’esito del voto per le Comunali di Arpino

“Formulo i miei auguri di buon lavoro al nuovo sindaco di Arpino, Vittorio Sgarbi. È stata una campagna elettorale a viso aperto e senza esclusione di colpi, che ci ha visto ottenere comunque un notevole consenso e di questo ringrazio tutti gli Arpinati che hanno votato Arpino in Comune e hanno voluto accordare a me la loro fiducia. Non li deluderemo. Saremo sui banchi dell’opposizione a lavorare comunque con grande convinzione per la nostra città. Sorveglieremo sull’operato della maggioranza e la pungoleremo perché operi con assiduità per il bene di Arpino”.E’ quanto dichiara Andrea Chietini

COMUNICATO STAMPA