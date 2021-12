La dialisi al passo con i tempi: i nuovi servizi della nefrologia della Asl di Frosinone

La dialisi al passo con i tempi: la Asl di Frosinone nella UOC Nefrologia/Dialisi di Cassino diretta dal Dottor Roberto Simonelli, offre un servizio avanzato seguendo le più innovative tecniche di dialisi, potenziando l’offerta.

Da due anni presso il reparto del Santa Scolastica e molto presto anche presso la UOC Nefrologia/Dialisi di Frosinone è possibile eseguire le terapie emodialitiche anche in orario serale per venire incontro alle esigenze delle persone affette da insufficienza renale cronica che lavorano e che, durante il giorno, non possono sottoporsi alle cure.

A Cassino, i pazienti accedono in ospedale anche nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 18.30 alle 22.30, per sottoporsi al trattamento emodialitico.

Sempre a Cassino, l’altro servizio attivato è quello della dialisi peritoneale direttamente a domicilio. Dieci persone stanno usufruendo di questa opportunità curandosi a casa. Una novità della telemedicina che permette di dare assistenza da remoto. Attraverso le nuove apparecchiature date in dotazione ai pazienti, i medici riescono a controllare quando e come è stato realizzato il trattamento e l’andamento generale del percorso. Una gestione migliore e puntale della dialisi grazie alla quale si riesce anche a prevenire eventuali complicanze che possano poi portare all’ospedalizzazione.

Con questa tecnologia si riesce ad ottenere la domiciliarizzazione delle cure con maggiore soddisfazione per pazienti e caregiver e per le strutture ospedaliere che vedranno le presenze diminuire.

Si sta lavorando, inoltre, per consentire un altro importante obiettivo, nei primi mesi del 2022: la emodialisi domiciliare assistita. Si tratta un progetto che permetterà a particolari pazienti di sottoporsi alle terapie evitando di dover essere prelevati dall’ambulanza, portati in ospedale e poi riaccompagnati a casa. L’azienda sanitaria locale, a tutt’oggi, ha in cura 32 pazienti barellati dislocati su tutto il territorio provinciale e sottoposti a dialisi per i quali provvede anche al trasporto.

I benefici evidenti riguardano non soltanto i pazienti che evitano l’ospedalizzazione e l’adeguamento della loro vita agli orari ospedalieri ma anche per il servizio sanitario che sopporterà costi notevolmente più contenuti e sicuramente privi del costo di trasporto con ambulanza del malato.

A spostarsi sarebbe infatti solo l’operatore sanitario incaricato per l’espletamento della terapia. Ne guadagnerebbero le cure ed in generale la qualità del servizio offerto.

La Direzione Strategica della Asl ringrazia il Dottor Roberto Simonelli e tutta la squadra dei medici, infermieri e OSS di Dialisi e Nefrologia per l’ottimo lavoro svolto quotidianamente.

COMUNICATO STAMPA – FOTO ARCHIVIO