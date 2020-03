La Croce Rossa di Piglio omaggiata di mascherine e guanti dal Presidente Nazionale di Più Italia, Pignalberi Fabrizio

Continua l’impegno e la presenza del leader del Movimento Più Italia, Fabrizio Pignalberi, sul territorio della Provincia di Frosinone, anche in questo momento di emergenza sanitaria e sociale. È stata la volta della Croce Rossa del piccolo comune di Frosinone, Piglio, a ricevere la donazione di mascherine e guanti. Il Presidente Nazionale Pignalberi, ha provveduto a consegnarle nelle mani di Paolo Ambrosetti. A seguito di cio’, il leader ha dichiarato: ” Chi mi conosce sa che, da sempre non esito a mettermi a disposizione per aiutare il prossimo e le persone in difficoltà. Ma in questa fase, mi onora ancora di più farlo, perché i nostri volontari stanno lavorando giorno e notte, supportando i nostri cittadini, rischiando la loro vita per noi. Bisogna combattere con tenacia tutti insieme, contro questo maledetto virus ed io ci sto mettendo del mio”. I volontari della Croce Rossa di Piglio hanno gradito molto il gesto del leader e lo hanno ringraziato.

COMUNICATO STAMPA

