La coppia Tino Pintaudi – Tonino Scaffidi debuttano con i colori della Nebrodi Racing

Castell’Umberto (Me): Importanti novità in casa Nebrodi Racing, l’equipaggio santangiolase Tino Pintaudi coaudiuvato da Tonino Scaffidi per la stagione 2025 saranno affiancati dalla scuderia umbertina Nebrodi Racing. Già vincitori del CRZ 9° zona RS Plus con la Citroen C2 1600. Anche per la stagione 2025 l’equipaggio disputerà tutte le gare della 9° zona con la fida Citroen C2 gestita dall’Autotecnica Racing. L’obbiettivo è glissare l’ottimo risultato del 2024 e arrivare alla finale e conquistare la coppa Italia. Soddisfazione in casa Nebrodi Racing, il 2024 si è chiuso con un bilancio più che positivo, i nostri portacolori hanno dimostrato di essere molto competitivi e conquistare podi importanti in tutte le gare in cui siamo stati presenti, degna di nota sicuramente è il titolo Italiano slalom RS Plus conquistato da Carelo Cugno e la vittoria del CRZ 9 ° classe N2 con i fratelli Cannarella. Importati novità sono in vista per la stagione 2025, si cominciano a delineare i programmi e i nostri alfieri sono carichi e motivati per affrontare l’intera stagione agonistica nel migliore dei modi. Anche per il 2025 saremo affiancati dalla DRC Sport Mnagement di Cesare Funari che ci permette di avere una copertura social media su tutto il territorio Nazionale.

Comunicato stampa Nebrodi Racing

