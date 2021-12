La Cooperativa Unagri Soc Coop. al secondo posto per l’Oliva da mensa categoria DOP

Ieri la Cooperativa Unagri Soc Coop. si è classificata al secondo posto per l’Oliva da mensa categoria DOP al Concorso Nazionale Ercole Olivario 2021, ottenendo nel contempo una Menzione d’onore nella categoria dei trasformatori dell’oliva cultivar itrana, denominata Oliva di Gaeta Dop.

Il riconoscimento conseguito, primi tra i trasformatori oliva Gaeta DOP, è un risultato che premia il lavoro di una Cooperativa intera.

È la prima volta che l’Unagri partecipa ad un Concorso Nazionale indetto dall’associazione Ercole Olivario che da trent’anni opera nella valorizzazione dei prodotti provenienti dagli ulivi della nostra tradizione italiana.

Il Concorso Ercole Olivario-Sezione Oliva da Tavola- è organizzato dalla Unione Italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in collaborazione con la Camera di Commercio dell’Umbria, il sostegno del Ministero delle Politiche agricole Alimentari e Forestali, del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA), del Centro di Ricerca Ingegneria e Trasformazioni agroalimentari, di ICE-Agenzia per la Promozione all’Estero e l’internalizzazione delle Imprese Italiane, del Ministero dello Sviluppo economico.

Questi premi ed encomi ancora una volta confermano la bontà delle scelte operate dalla Cooperativa in particolare per il riconoscimento della Dop per la cultivar itrana.

Da anni l’Unagri opera per la valorizzazione e commercializzazione dei prodotti della nostra terra (Oliva Gaeta Dop, oliva Bianca Itrana, Olio Evo monocultivar itrana) nella convinzione che la qualità sia la carta vincente per il mantenimento della olivicoltura itrana nell’interesse dei nostri soci e della collettività tutta.

Riportiamo la motivazione della Giuria nazionale che ha classificato al secondo posto l’Oliva Gaeta Dop della Cooperativa Unagri: “Oliva trasformata con metodo all’itrana (senza aggiunta di conservanti) che presenta una superficie esterna con sviluppo di batteri e lieviti eterofermentanti (con produzione di acido lattico, etanolo ed acido acetico) e un riconoscibilissimo sentore vinoso, un acido molto spiccato che la rende tipica, oliva senza alcun problema visivo di macchie e assenza di peduncoli, con colore adeguato e un elevato spiccaggio (distacco della polpa dal nocciolo).”

Il nostro obiettivo è quello di portare sulla tavola dei consumatori un prodotto unico e inimitabile in grado di narrare i profumi della nostra terra.

La qualità paga sempre!

Per acquistare i nostri prodotti vi aspettiamo presso il nostro punto vendita o sul sito e-commerce www.unagri.com.

