La “concretezza della carità” della Chiesa di Gaeta

Erogati dalla Conferenza Episcopale Italiana, la cifra proviene dai fondi dell’8xmille che i cittadini destinano alla Chiesa cattolica. Il contributo sarà destinato al sostegno di persone e famiglie in situazioni di povertà o di necessità, enti e associazioni che operano per il superamento dell’emergenza provocata dalla pandemia o in situazioni di difficoltà. In particolare, serviranno al contrasto all’usura, come contributo economico per il pagamento delle utenze, degli affitti, dei farmaci e delle prestazioni mediche, come sostegno all’infanzia.