LA COMPAGNIA CARABINIERI DI ALATRI INCONTRA GLI ALUNNI ALL’ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO ALATRI 1

La Compagnia Carabinieri di Alatri ha fatto visita all’Istituto Scolastico Comprensivo Alatri 1. Il Capitano Rosano Leonardo Comandante della Compagnia ed il Luogotenente C.S. Imperatore Claudio, hanno portato i saluti dei Carabinieri di Alatri alla Dirigente Scolastica Dott.ssa Veglianti Rossella, che ha fatto gli onori di casa. I militari si sono intrattenuti con la classe 2^ D, la quale in occasione della celebrazione della Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate dello scorso 4 novembre, ha donato dei disegni e degli scritti all’Arma dei Carabinieri. I giovanissimi studenti con grande entusiasmo e gioia hanno realizzato degli elaborati che rappresentavano i Carabinieri nella loro immaginazione, il tutto accompagnato da una lettera di ringraziamento nei loro confronti. Disegni e parole che nella loro semplicità hanno attestato un profondo legame tra i giovani studenti e l’Arma dei Carabinieri, suscitando emozioni per la grande sensibilità dimostrata. La Compagnia Carabinieri di Alatri ha voluto ricambiare il gesto della scolaresca incontrandoli e portando loro dei gadget ed invitandoli presso la sede della Compagnia Carabinieri di Alatri per una visita didattica. Durante la visita i ragazzi della classe 2^ D hanno scritto una poesia dedicata ai Carabinieri e donato un piccolo dipinto raffigurante la Virgo Fidelis Patrona dell’Arma. L’incontro si è concluso con un dialogo costruttivo avuto con la dirigente scolastica ed i suoi stretti collaboratori, attestando una profonda vicinanza che lega il mondo scolastico con l’Arma dei Carabinieri.

