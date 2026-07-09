LA COMMEDIA DELL’AMORE ‘FLORA E LI MARITI SUA’, TERZO APPUNTAMENTO CON FROSINONE A TEATRO

Uno spettacolo da non perdere, che fa sorridere, riflettere e sognare. Sabato 11 luglio, alle 21.00 al quartiere Cavoni, terzo appuntamento con ‘Frosinone a Teatro’, la rassegna itinerante voluta dal sindaco Riccardo Mastrangeli e dall’assessore alla Cultura Simona Geralico, in collaborazione con l’Atcl.

In scena ‘Flora e li mariti sua’, una commedia travolgente interpretata da Claudia Campagnola e scritta da Toni Fornari, che trae ispirazione dal celebre romanzo di Jorge Amado, Dona Flor e i suoi due mariti.

Per l’attrice romana – già applaudita in ruoli diretti da Gigi Proietti, Stefano Messina e Norma Martelli – si tratta di un ritorno a uno dei suoi cavalli di battaglia.

Campagnola, nel corso della pièce, dà corpo e voce a Flora, donna dal cuore diviso tra due uomini e due mondi: il rispettabile farmacista Teodoro e il fantasma nudo dell’ex marito Nino, irrefrenabile e carnale. Una figura femminile che l’attrice restituisce con dolcezza, ironia e una capacità sorprendente di passare dal comico al poetico.



La commedia trasporta la vicenda dalla Bahia del romanzo di Amado alla Roma trasteverina dei primi del Novecento. Lì, tra cortili, superstizioni e serenate, Flora si ritrova letteralmente con due mariti, in un triangolo amoroso ai confini del reale.

Ingresso libero