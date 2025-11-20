La Città di Veroli contro la violenza di genere

La Città di Veroli dedica l’intera giornata di venerdì 21 novembre alla sensibilizzazione sul tema della violenza di genere, proponendo un programma che coinvolge cittadine, cittadini, scuole e realtà del territorio. L’obiettivo è favorire una maggiore consapevolezza collettiva, rafforzare la responsabilità di ciascuno e offrire strumenti concreti per contrastare un fenomeno che continua a manifestarsi in maniera drammaticamente diffusa nella nostra società. Così l’Amministrazione comunale: “La violenza contro le donne non è mai un fatto privato: richiede attenzione, presenza e un impegno costante da parte dell’intera comunità. Questa giornata nasce dal desiderio di ascoltare, riflettere e costruire insieme una cultura che rifiuti ogni forma di sopraffazione e di silenzio. Solo attraverso la partecipazione e il confronto possiamo contribuire a un reale cambiamento.” Il programma prenderà avvio alle ore 13:00, nel Chiostro di Sant’Agostino, con “Volti contro la violenza”, un’iniziativa simbolica che trasforma trucco e immagine in un gesto di forza e consapevolezza, rendendo il “no” alla violenza un atto di coraggio condiviso. L’attività è curata da Antonella Ricciotti e Francesca Rotondi. Nel pomeriggio, alle ore 18:00 nella Sala Trulli, si terrà il convegno “La violenza maschile sulle donne come crimine di potere”, un momento di approfondimento con professioniste impegnate nel contrasto alla violenza di genere: la psicologa e psicoterapeuta Roberta Cassetti; l’avvocata penalista Francesca Ruggeri; Michaela Sevi, presidente del Centro Antiviolenza Fammi Rinascere; Maria Rita Pitocco, avvocata esperta in diritto di famiglia e vicepresidente dell’associazione CAMMINO – sezione territoriale di Frosinone; e Donatella Ceccarelli, avvocata e presidente dell’associazione SOS Violenza Donne. Porterà inoltre il proprio contributo istituzionale il Senatore Filippo Sensi, componente della Commissione bicamerale d’inchiesta sul femminicidio e su ogni forma di violenza di genere. A moderare l’incontro sarà il giornalista Alessandro Andrelli, con la partecipazione degli studenti degli istituti superiori. La giornata si concluderà alle ore 20:00, presso l’Hotel Relais Filonardi, con una cena solidale organizzata per sostenere le vittime di violenza di genere. Per informazioni e prenotazioni: 0775 238929. L’intera iniziativa rappresenta un impegno corale della Città di Veroli nel riaffermare che la lotta alla violenza di genere richiede partecipazione, coscienza collettiva e una forte sinergia tra istituzioni, territorio e cittadinanza, in un percorso che coinvolge e responsabilizza l’intera comunità.

