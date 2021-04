La città di Pastena su Radio Civita InBlu

Pastena e le sue bellezze. Ne parliamo a “In giro per il Golfo” in onda mercoledì 21 aprile dalle 19.00 su Radio Civita InBlu. Ospiti il sindaco Arturo Gnesi, il parroco padre Luigi Donati e Luigi Pomponio, ad di Laziocrea, ente gestore delle Grotte di Pastena.Radio Civita InBlu è la Radio on the Road, in onda nel basso Lazio e alta Campania dal 1988. Radio Civita InBlu si ascolta e guarda su www.radiocivitainblu.it , sulla app FM-World e le maggiori app radiofoniche, su smart device. Nel basso Lazio si ascolta su FM 90.7 nel golfo di Gaeta; FM 101.0 a Fondi e dintorni; FM 95.0 e 103.8 a Itri e Terracina; FM 91.9 in alta Campania. Radio Civita InBlu è diretta dall’ufficio per le comunicazioni sociali dell’Arcidiocesi di Gaeta. I podcast sono distribuiti da Spreaker sulle maggiori piattaforme audio.COMUNICATO STAMPA