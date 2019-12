La Città di Formia ospiterà il Campionato Europeo Youth della Classe 420 e della Classe Olimpica 470

A distanza di un mese dalla conferenza stampa di presentazione del Campionato Mondiale Formula 18, che si svolgerà a Formia dal 3 all’ 11 luglio 2020 arriva l’annuncio che la città di Formia e lo “Stadio del Vento” ospiterà dal 25 luglio al 1° agosto anche il Campionato Europeo Youth della Classe 420 e della Classe Olimpica 470.Nella giornata di ieri il presidente della Classe Internazionale 470, Dott. Dimitrios Dimou ed il presidente della Classe Italiana e membro del Council Internazionale Dott. Vincenzo Losito accompagnati dal delegato Fiv Costanzo Villa ha effettuato un sopralluogo per esaminare i campi di regata e si è recato in visita presso la casa comunale dove ha incontrato il Sindaco Paola Villa e l’Assessore allo Sport Alessandra Lardo.“Formia si conferma per la sua natura e la sua posizione – sottolinea il sindaco – “Stadio del vento” siamo orgogliosi di aver ricevuto questa seconda importante conferma, credere nel nostro territorio e nelle potenzialità che solo la posizione della nostra Città, racchiusa tra terra e mare, sà offrire, ci sta ripagando. Questa sarà un’altra ottima occasione per far conoscere a tutte le centinaia di persone che affolleranno il nostro Golfo, le bellezze della nostra città e di tutto il comprensorio”.La sera il Presidente Dimou, accompagnato dal Presidente IV Zona FIV Avv.to Giuseppe D’Amico, da Villa Costanzo e Vincenzo Losito, ha incontrato il Presidente Della Federazione Italiana Vela Dott. Francesco Ettorre, che ha sostenuto con forza la candidatura del Golfo riconoscendolo come uno dei migliori campi di regata d’Italia e del Mondo, nel corso della manifestazione tenutasi all’Auditorium di Roma con la presenza del Presidente CONI Giovanni Malagò.

COMUNICATO STAMPA