La Città di Aquino partecipa alle Olimpiadi della Legalità e della Sicurezza di James Fox

Iniziano le Olimpiadi della Legalità e della Sicurezza di James Fox. La Città di Aquino partecipa con il suo Istituto Scolastico Comprensivo.

Aquino si è qualificata alla prima fase della nona edizione delle Olimpiadi della Legalità di James Fox che quest’anno coinvolge trenta comuni e ottanta Istituti Comprensivi della Regione Lazio (oltre 450 scuole). Gli insegnanti di Aquino parteciperanno a seminari e corsi autorizzati dal Ministero dell’Istruzione per adempiere alla funzione di ottimi allenatori e guidare al meglio i ragazzi nella partecipazione ai giochi olimpici. Per sostenere i propri figli, anche i genitori avranno la possibilità di confrontarsi con psicologi e tecnici esperti sugli argomenti che James Fox affronterà: bullismo e cyberbullismo; sicurezza stradale; pericoli derivanti dall’utilizzo di internet da riconoscere e prevenire.

James Fox è il Superamico della Sicurezza, l’Agente segreto ideato dalla Iris T&O, che, insieme ai suoi Agenti Speciali, educa e sensibilizza adulti e ragazzi sui temi della legalità e della sicurezza, con lezioni tutte interattive: video, musiche, mappe e gadget digital, ma anche telecomandinitelevoter e sistemi crossmediali e transmediali. Attraverso le missioni del “RIM – Rimbalza Il Malintenzionato”, i ragazzi possono provare a diventare Agenti JFox ed entrare nella mitica Squadra JFox!

Parole di soddisfazione provengono dall’Assessore alle Politiche Scolastiche Rossella Di Nardi, che ha candidato la Città alle Olimpiadi: “E’ un orgoglio che i ragazzi di Aquino saranno tra i 10.000 i giovani “atleti” della Regione Lazio che, attraverso lezioni, laboratori e giochi si alleneranno a praticare i sani principi della legalità e della sicurezza, imparando a riconoscere comportamenti illeciti, proteggersi dai malintenzionati e prevenire le minacce che li circondano. Gli atleti si serviranno dell’aiuto degli Insegnanti che, con gli Agenti della Squadra di James Fox, saranno i loro esperti allenatori, mentre i genitori svolgeranno il ruolo di preparatori atletici. L’iniziativa si colloca con coerenza e puntualità tra gli interventi in elaborazione proprio in questi giorni e che coinvolgeranno gli studenti nell’imminente Settimana Civica e nella prossima Giornata della Legalità, occasioni ulteriori per conoscere meglio la Costituzione e crescere nella propria qualità di cittadini consapevoli”.

Il commento del Sindaco, Libero Mazzaroppi: “L’attività di promozione della legalità e l’educazione civica che la nostra Amministrazione cura in costante sinergia con la scuola sono state premiate da questa qualificazione. Sono felice di offrire ai nostri studenti, agli insegnanti e alle famiglie un’opportunità preziosa di portata regionale. Ovviamente le Istituzioni di Aquino saranno coinvolte attivamente anche nel percorso di preparazione alle Olimpiadi e sosterranno i giovani concittadini verso la Finale Regionale che si terrà a fine maggio al Teatro Brancaccio di Roma.I più meritevoli si qualificheranno come Agenti di James Fox ed entreranno a far parte della “Squadra JFox” con il ruolo di rappresentanti della Legalità e della Sicurezza. E’ un’occasione ulteriore per la nostra Amministrazione per supportare concretamente le famiglie e l’istituzione scolastica nell’educazione dei ragazzi della Città di Aquino.

Il trofeo “Top of the city” sarà assegnato alla città-comunità che maggiormente rappresenterà il sogno di James Fox. All’Istituto Scolastico più partecipativo alla realizzazione del “Sogno di James Fox” sarà donato un corso riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione- Articolo 5 Direttiva n° 90/2003, dal valore stimato in euro 3.500,00 volto allo sviluppo e alla crescita professionale di Insegnanti, Dirigenti Scolastici e personale Ata.

Le Olimpiadi di James Fox, dettagliate su www.jamesfox.it, sono finanziate dalla “Iris T&O – Istituto di Ricerca e Sviluppo” e realizzate con il supporto di “Energenia – Centro di Ricerca Educativa” e “Remake – Produzioni Audiovisive per l’Educazione”.

L’iniziativasi avvale, altresì, del cofinanziamento della Regione Lazio per gli interventi regionali per lo sviluppo del cinema e dell’audiovisivo (legge regionale 2 luglio 2020, n.5).

