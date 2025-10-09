La Ciociaria fa squadra, dal passato al futuro: ad Aquinum parte la rete turistica unica

L’antica città romana di Aquinum torna al centro dell’attenzione per un appuntamento che sottolinea il ruolo cruciale delle DMO nella ricerca, nello sviluppo e nella promozione del territorio.

Unire la grande storia romana, i valori della Memoria, la bellezza dei Cammini e l’impegno di amministratori e operatori turistici per lanciare la Ciociaria come destinazione turistica identitaria. È stato questo l’obiettivo raggiunto durante l’importante evento tenutosi negli Scavi Archeologici di Aquinum, promosso dalla DMO Terra dei Cammini.

La giornata ha segnato un passo cruciale verso la creazione della futura DMO unica per la Ciociaria, dimostrando come la valorizzazione del patrimonio, in particolare quello legato alla Via Latina, sia il motore per un rilancio economico e culturale coeso.

“Camminare sulla Via Latina”: L’Ascolto come Strategia

Cuore dell’iniziativa è stata la Tavola Rotonda intitolata “Camminare sulla Via Latina”, che ha rappresentato un momento fondamentale di ascolto del territorio. Sono intervenuti con entusiasmo e grande partecipazione, gli operatori locali – artigiani, associazioni, Pro Loco, strutture ricettive, guide turistiche – che vivono e lavorano a stretto contatto con i visitatori.

Come sottolineato dagli organizzatori, la Tavola Rotonda ha avuto l’obiettivo di “mettere a terra le idee” e raccogliere le esperienze, le criticità e il supporto necessario che gli operatori richiedono dalla DMO per fare rete. L’impegno è chiaro: creare un sistema unico che unisca l’archeologia, i cammini, e il lavoro di tutti.

“Il tema ‘Camminare sulla Via Latina’ ci ricorda che i percorsi, le radici, i sentieri e i siti archeologici sono il nostro capitale identitario”, ha dichiarato Alfonso Testa, presidente della DMO Terra dei Cammini. “Oggi abbiamo cementato la Rete che, partendo dalla Via Latina, punta a un futuro di turismo sostenibile e identitario“.

Lino Marciano, destination manager della DMO Stay Ciociaria, ha sottolineato in chiusura la necessità di un lavoro congiunto diventato ormai imprescindibile:

“Questo capitale – che va difeso, promosso e valorizzato – ha bisogno di una rete coesa per generare valore economico e sostenibile. Ringrazio tutti gli operatori intervenuti; il vostro contributo è inestimabile e ci ha dato una chiara direzione su dove e come investire le nostre energie per la Destinazione Ciociaria.”

La Ciociaria si presenta unica: Video e Pacchetti Turistici al TTG

Il momento culminante della giornata, particolarmente coinvolgente, è stato il lancio da parte del presidente Alfonso Testa, del Video Istituzionale e dei primi Pacchetti Turistici targati “Destinazione Ciociaria”, sviluppati in collaborazione con la DMO StayCiociaria.

Per la prima volta, la Ciociaria si presenta al mondo come destinazione turistica unica. Questo materiale di promozione, insieme al primo catalogo turistico, sarà presentato nei prossimi giorni al TTG Travel Experience di Rimini, la più importante fiera del turismo B2B in Italia.

L’obiettivo di questa operazione è chiaro: trasformare la storia in un futuro turistico coeso, autentico e sostenibile (ESG), possibile solo grazie al lavoro congiunto di artigiani, operatori, amministrazioni, volontari e associazioni.

Le Istituzioni fanno rete per il futuro turistico della Ciociaria

A testimonianza della volontà politica di sostenere questo percorso, l’evento ha registrato una forte presenza istituzionale. Sono intervenuti i Sindaci e gli Amministratori dei Comuni aderenti alla DMO, e che compongono le aree limitrofe, la Regione Lazio e la provincia, consolidando quella sinergia indispensabile per il progetto.

Le autorità hanno ribadito, nei propri interventi, il riconoscimento alla DMO per il grande lavoro svolto e la ferma volontà di proseguire insieme il cammino.

La conclusione della giornata ha sottolineato, nelle parole del presidente, il successo dell’incontro: “L’obiettivo di questa giornata è stato raggiunto: tutte le sinergie emerse qui oggi, saranno il fondamento dei nostri prossimi passi.”

L’impegno della Destinazione Ciociaria

L’impegno della DMO è quello di trasformare la valorizzazione delle risorse in un vero e proprio laboratorio di sostenibilità (ESG). Questo approccio è il fondamento della nostra promozione, offrendo un’esperienza di viaggio che sia al contempo un momento di profonda conoscenza e un recupero identitario del territorio per le future generazioni.

La sinergia tra i cluster Archeologia, Memoria, Spirito e Cammini è dunque la strategia con cui la Ciociaria si appresta a conquistare il mercato turistico nazionale e internazionale.

Ciociaria, il Lazio che non ti aspetti.