La Ciociaria al centro: nasce per le Provinciali 2026 “Progetto Futuro”.

Macioce (Castelnuovo Parano) chiama a raccolta gli amministratori per il rilancio della Provincia.

FROSINONE – In un momento di profonda trasformazione politica ed economica per la nostra provincia, nasce una nuova proposta civica che mira a scuotere le fondamenta dell’Ente di Piazza Gramsci. Si è svolto nei giorni scorsi un incontro determinante che ha sancito la nascita della lista “Progetto Futuro”, una coalizione di amministratori civici e grandi elettori determinati a riportare le istanze del territorio al centro del dibattito provinciale.

A farsi promotore dell’iniziativa è Pietro Antonio Macioce, Consigliere Comunale di Castelnuovo Parano e figura di riferimento per esperienza istituzionale, che ha saputo aggregare attorno a sé una squadra di amministratori di estrazione civica accomunati da un obiettivo comune: la tutela della Ciociaria.

Una rappresentanza reale, oltre gli apparati

“Non possiamo più permettere che le decisioni provinciali siano scollate dalla realtà dei nostri piccoli e grandi Comuni,” ha dichiarato con forza Macioce. “Progetto Futuro non è una sigla elettorale nata a tavolino, ma un percorso condiviso e partecipato che nasce dal basso. Rappresentiamo quegli amministratori che ogni giorno, con coraggio e poche risorse, affrontano le criticità dei loro cittadini. La nostra forza è l’autenticità: vogliamo essere la voce delle autonomie locali e dei territori troppo spesso dimenticati.”

Il contrasto alla crisi industriale e la sfida dell’Automotive

Il cuore pulsante del programma di “Progetto Futuro” è la lotta alla deindustrializzazione. La provincia sta attraversando una fase critica, segnata profondamente dalla crisi Stellantis e dalle pesanti ripercussioni su tutto l’indotto automotive.

“Il nostro territorio sta pagando un prezzo altissimo,” prosegue il Consigliere Macioce. “La crisi del comparto auto non è solo un dato economico, ma una ferita sociale che colpisce migliaia di famiglie. Saremo presenti su questo fronte caldo con proposte concrete, chiedendo tavoli di confronto permanenti e soluzioni che vadano oltre l’assistenzialismo.”

Infrastrutture: Trasporti e il sogno del Terzo Scalo

Sul fronte dello sviluppo, la lista ha le idee chiare. È emersa l’esigenza improcrastinabile di risolvere le problematiche dei trasporti, definite come “ataviche e cancreniche”, che isolano i centri minori e penalizzano i pendolari. Ma la vera sfida per il rilancio ha un nome preciso: l’Aeroporto di Frosinone.

“Investiremo ogni energia per la realizzazione del terzo scalo aeroportuale di Roma Capitale a Frosinone. È un’opera ambiziosa, una di quelle iniziative forti che possono cambiare il destino della Ciociaria, portando turismo, occupazione e modernità.”

Un progetto aperto al contributo di tutti

L’incontro si è concluso con un appello all’unità e alla partecipazione. “Progetto Futuro” non è una lista chiusa, ma un laboratorio politico in continua evoluzione.

“Siamo aperti a tutti i colleghi amministratori che non vogliono rassegnarsi al declino e che desiderano condividere un progetto di sviluppo reale nell’esclusivo interesse della Provincia di Frosinone. È il tempo del coraggio e della competenza.”

Comunicato stampa Pietro Antonio Macioce CONSIGLIERE COMUNALE ANZIANO Castelnuovo Parano (FR)

Correlati