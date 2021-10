La ciociara Pulciani responsabile nazionale Welfare e pari diritti in UGL Autonomie

La sindacalista frusinate Antonella Pulciani, già Segretaria Provinciale dell’UGL Autonomie di Frosinone, entra a far parte della Segreteria Nazionale con il ruolo di Responsabile del Welfare e Pari Diritti UGL Autonomie.A conferirle l’incarico è stata la Segretaria Nazionale Ornella Petillo: “La nostra Federazione – sottolinea la Petillo – necessita di programmare attività che investono l’implementazione del welfare e delle pari opportunità. Il compito di Antonella Pulciani sarà soprattutto, quello, di incentivare e far conoscere il ruolo che i Comitati Unici di Garanzia possono avere nelle Amministrazioni per prevenire e contrastare ogni forma di discriminazione e realizzare ambienti di lavoro improntati, al tempo stesso, al benessere organizzativo ed alla efficienza nei risultati”.Lunedì prossimo 11 Ottobre è prevista la riunione della Segreteria Nazionale dove verrà presentato ufficialmente l’ingresso della responsabile provinciale frusinate, assieme ad altre figure che vanno a rafforzare l’organizzazione interna dell’UGL Autonomie nell’ottica di una crescita su tutto il territorio nazionale.Per Antonella Pulciani un ulteriore atto di stima da parte della Federazione Nazionale: “Cercherò in tutti i modi, con il massimo impegno – spiega – di ripagare la fiducia della responsabile nazionale Ornella Petillo e di tutte le componenti del sindacato. Welfare e pari opportunità sono temi delicati sui quali occorre lavorare molto. Mi attiverò da subito per incontrare le amministrazioni, partecipare ai tavoli ed essere, lì dove sarà possibile, sui luoghi di lavoro per confrontarmi e aprire il dialogo su come migliorare le condizioni di impiego delle donne, dei soggetti più fragili e, in generale, di tutti gli addetti. Ringrazio la segreteria provinciale ed il Segretario Generale Enzo Valente che saranno il mio fianco in questo nuovo percorso”.

comunicato stampa