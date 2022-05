La Ciociara Alessia Belli 2° classificata alla rassegna enogastromica partenopea

La giovanissima Alessia Belli è la seconda classificata alla rassegna eno gastronomica partenopea indetta dalla scuola Corrado. Profumi, colori e sapori della Campania Felix sono gli elementi principali portati in tavola dai partecipanti che si sono cimentati ai fornelli per all’importantissimo concorso enogastronomico “Alla ricerca del sapore Corrado”.

Particolarmente fieri i responsabili di Free Monte che hanno nella loro imponente compagine la Monticiana Alessia Belli che a soli 18 anni affiancata da Giovanni Marinacci si è classificata seconda alla rassegna enogastronomica con il piatto “Cappellacci ripieni di ricotta e broccoli al sentore di zafferano” . Il primo piatto ispirato alla “cultura” trae spunto dagli ingredienti proposti tra le righe del libro “La lunga vita di Marianna Ucrìa” di Dacia Maraini.

Il plauso alla Dirigente Scolastica Angela Petringa e agli insegnanti dell’Istituto Superiore Corrado che hanno saputo trasmettere entusiasmo e amore per lo studio ottenendo anche il trionfo al “Medeaterranea Award – Premio Elsa Morante per l’Enogastronomia”. Posizioni di pregio nell’arte culinaria conquistate con grande impegno in giovane età che lo chef Rinaldo ha sottolineato con i complimenti ai ragazzi evidenziando l’importanza della passione nello sviluppo di un sapere critico verso la propria professione.

Giovani che affrontano con “sapere e sapori” il futuro che sarà sicuramente luminoso ed effervescente nei più importanti ristoranti Italiani. Auguri speciali per Alessia Belli per i risultati ottenuti con l’invito a valutare l’iscrizione alla facoltà di Scienze dell’Alimentazione e Gastronomia che sarà a spese di Free Monte per i meriti scolastici ottenuti con votazioni inimmaginabili.

C.C. Free Monte

COMUNICATO STAMPA