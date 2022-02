“La chiesa di Santa Maria degli Angeli ed il ritiro dei Padri Passionisti a Sora”, presentazione del libro di Cosimo Spassiani

Sabato 26 febbraio 2022, alle ore 16.30, presso la Chiesa di S. Maria degli Angeli del Convento dei Padri Passionisti sarà presentato il volume “La chiesa di Santa Maria degli Angeli ed il ritiro dei Padri Passionisti a Sora” di Cosimo Spassiani.

Adagiato alle pendici del Colle Sant’Angelo, da secoli esiste un luogo dove la bellezza della natura e l’opera dell’uomo si fondono nella spiritualità cristiana: il Ritiro di Santa Maria degli Angeli. Fin dalla sua origine questo convento non è solo riconosciuto nel suo valore di luogo di devozione e di preghiera dai sorani, ma esercita anche un grande fascino sui visitatori che entrano in città. Fulcro visivo e morale del territorio, rappresenta il punto d’incontro, ideale e geografico, tra la laboriosa comunità locale, il suo ambiente e la fede che emana.

In occasione della festività di San Gabriele dell’Addolorata ed a conclusione del Giubileo straordinario celebrato in questo anno per il centenario della canonizzazione del santo, la Comunità Passionista di Sora organizza una conferenza di presentazione in occasione della stampa del libro di Cosimo Spassiani sulla storia della chiesa e dell’annesso ritiro. Il volume ripercorre la lunga vita del luogo e dei religiosi che vi hanno dimorato, raccontando anche le caratteristiche del territorio a cui è legato e della comunità sulla quale i Padri Passionisti hanno vegliato con fede profonda, da quando, nel 1842, furono qui chiamati per portare la loro testimonianza evangelica.

L’evento culturale, patrocinato dal Comune di Sora, sarà introdotto dai saluti di padre Salvatore Crino, superiore del Ritiro, del sindaco di Sora dr. Luca Di Stefano e dell’Assessore alle politiche culturali dr.ssa Maria Paola Gemmiti. Parteciperanno il prof. Lucio Meglio, Ricercatore dell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, in passato già autore di studi sulla Congregazione passionista e padre Giuseppe Comparelli, storico passionista e docente all’Istituto Teologico Leoniano di Anagni. Concluderà i lavori l’autore del libro.

Oltre alla conoscenza della storia, questa pubblicazione vuole avvicinare il lettore sorano alla viva spiritualità di questo luogo che ancora oggi propone un messaggio di fede e promuove un articolato progetto di valorizzazione culturale e storica.

