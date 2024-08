La Cenalonga riempie la piazza di Roccasecca: boom di presenze

“Non serve aggiungere altro alle immagini che meglio di ogni parola testimoniano lo straordinario risultato della manifestazione. La Pro Loco di Roccasecca ringrazia tutte le attività commerciali presenti che, con le loro bontà, hanno esaltato il palato dei partecipanti. Grazie alla Protezione civile, alla Misericordia e al Comune di Roccasecca per l’aiuto. A Metalux, agli operatori della Gea e a Radio Gioventù. E grazie soprattutto a tutti quelli – e sono stati tantissimi – che hanno scelto la Cenalonga, la piazza Longa e Roccasecca, per essere parte integrante di una bella idea, ben riuscita, di promozione del territorio e di valorizzazione delle sue specialità gastronomiche”.Così il presidente della Pro Loco di Roccasecca Fabrizio Torriero ha voluto commentare l’esito della Cenalonga, la lunghissima tavolata apparecchiata in via Roma che è stata un vero successo.Tantissimi gli intervenuti che hanno preso d’assalto le diciassette postazioni delle attività locali dislocate lungo il percorso per assaggiare tutte le bontà proposte: dai primi della tradizione alle carni e alle salsicce, la pizza a portafoglio i fritti, i panini, i dolci, i gelati e tanto altro ancora. Il tutto annaffiato da vino locale e birra artigianale.Non solo, ad arricchire l’evento anche la musica e l’animazione, per un’iniziativa che ogni anno cresce sempre di più e la presenza della radio ufficiale, Radio Gioventù.“È bellissimo vedere una città che si ritrova insieme – ha detto il sindaco Giuseppe Sacco – rafforza i rapporti di amicizia, collabora per la buona riuscita dell’evento. Voglio ringraziare la Pro Loco perché i ragazzi stanno facendo un lavoro egregio, voglio ringraziare soprattutto le attività commerciali e tutti coloro che hanno collaborato alla riuscita della manifestazione”.

